Ze zamčeného sklepa vyvede hráče logika

Vimperk - Ve Vimperku chtějí vyzrát nad deštivým létem. Turisty pošlou hluboko pod zem.

V pondělí 19. června v jedenáct hodin se první pětičlenná skupina nechala zamknout do vimperského sklepení Staré radnice, přesněji v domě s číslem popisným 8. Parta nadšenců si chce totiž vyzkoušet právě dokončenou logickou únikovou hru Steinbrenerova tiskárna. Tu v pátek odpoledne představily její autorky Renata Lešková a Petra Hrušková.

Mustr si vzaly v nedalekých Malenicích. Prošly staré půdy, stodoly a sběrné dvory, aby našly vybavení do sklepů a pustily se do práce. „Malenice nás inspirovaly. Funguje to tam, a tak to může fungovat i u nás ve Vimperku. Když Vimperk, tak knihtisk. Když knihtisk, tak Steinbrener," vysvětlila Renata Lešková. Upřesnila, že hráčům dá indicie a zamkne je do sklepa.

Kdy a za kolik?

Otevřeno v provozních hodinách informačního centra, v letní sezoně 2krát dopoledne a 1 až 2krát odpoledne.

Vstup pouze po rezervaci na čísle 388 402 230 nebo na e-mailu: infocentrum@ mesto.vimperk.cz.

Vstupné: dospělí 100 Kč, děti do 10 let zdarma, 11 až 15 let 50 Kč, rodinné vstupné 250 Kč (2 dospělí + max. 3 děti), skupinové 400 Kč (max. 5 dospělých osob), senioři 50 Kč.

Logická hra Steinbrenerova tiskárna na principu únikové hry se ve Vimperku hraje od pondělí. Zapojit se může každý. Její autorky Renata Lešková a Petra Hrušková ji testovaly na několika skupinách různého věku. „Menší děti jsou úžasné, rozběhnou se po místnosti a pátrají," popisuje první zkušenosti Renata Lešková. Ideální je zapojení pěti hráčů, nejlépe různého věku. „Na úvod vysvětlím, o co jde a při tom také několikrát řeknu zřetelně slovo, které je pro hráče indicie," poodhalila. Indicie pak vede hráče k další a další, až nakonec dokáží hru dohrát do konce a uniknout ze sklepení. „Měla by jim na to stačit hodina," ujistila.

Ve sklepě Staré radnice jsou hráči zamčení, ale pokud by byli bezradní, spojení se světem najdou. „Upozorňuji, že to není pevnost Boyard. Na nikoho nic nevyskočí a nic po něm nepoleze," směje se a dodává: „Pokud jsou hráči vnímaví, další krok najdou." Prozrazovat víc se nesluší, musí se to vyzkoušet. Hru navíc čekají novinky a obměny podle ročního období.