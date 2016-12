Ze začátečníků jsou po pátku už mírně pokročilí tanečníci

Hracholusky / Vitějovice (FOTOGALERIE) - Sedm pátečních večerů věnovaly páry sobě a tanečním krokům.

Taneční většina lidí chápe jako synonymum pro získávání prvních tanečních a společenských zkušeností. Zdaleka ale nejsou výsadou jen pro ty, kterým sotva oschlo razítko na občance.



S tancem a tanečními kurzy se dá začít prakticky kdykoliv, stačí jen chtít. Dokladem toho jsou i páry, které v pátek večer v Kulturním domě v Hracholuskách slavnostním věnečkem završily taneční kurzy, které jim pomohly zvládnout nástrahy společenského tance.



S nápadem uspořádat kurzy, přišla starostka Vitějovic Lenka Tůmová, která spolu s manželem patřila mezi úspěšné absolventy. "Vždycky jsem po tom toužila, ale nikdy nebyla vhodná příležitost. Slyšela jsem o kurzech, které se pořádaly ve Strunkovicích nad Blanicí, ale v té době jsem měla malé děti. Když odrostly, řekla jsem si, proč to neuspořádat i u nás. Sehnala jsem si kontakty na taneční školy, jedna nám vyšla vstříc, v létě jsme se domluvili, že bychom na podzim pořádali ve Vitějovicích kurzy. Byl to takový pokus, jestli to vyjde, ale nakonec to vyšlo. Přihlásilo se nám patnáct párů, tančili jsme v sále ve Vitějovicích, ale není tam dostatečný prostor. Sešli jsme se nejen Vitějovičtí, ale i z Hracholusk, z Prachatic. Myslím, že to byla vydařená akce," hodnotí taneční kurzy Lenka Tůmová.

A složité nebylo dát dohormady ani páry. "Některé páry se ozvaly samy, jakmile jsem to ve Vitějovicích rozhlásila. Mí přátelé projevili zájem hned. Přátelé to řekli svým přátelům a známým a dalo se to dohromady," dodává.

Už ze samotného názvu kurzu plyne, že zkušenosti s tancem páry mnoho neměly, byť někteří už své první taneční absolvovali. "Ptala jsem se na začátku, takže někdo už taneční kurzy kdysi absolvoval, stejně jako já, ale v mém případě už je to pětadvacet let, takže je to tak, jako bychom začínali od začátku, někteří byli skutečně tanečními nepoznamenaní. Na začátku to sice bylo trochu znát, ale všichni udělali obrovské pokroky a na dnešní závěrečný věneček se všichni moc těšíme. Navíc chceme pokračovat," naznačila Lenka Tůmová.

A začít by se mělo v lednu. "S dalšími kurzy počítáme na sto procent. Hned 27. ledna zahajujeme v sále v Hracholuskách kurz pro pokročilé s těmi, kteří absolvovali tento kurz, nebudeme přijímat nikoho dalšího, chceme zachovat tu počáteční skupinu, která si dokonale sedla. Ale možnost dostanou ve stejný den i další začátečníci, další termíny si ještě upřesníme," slíbila vitějovická starostka.

U klasických tanečních pro mládež není problém stanovit termín. Tento kurz ale navštěvovali zaměstnaní dospělí lidé. I to se ale podařilo sladit. "Všichni chodíme do práce, máme rodiny a jsme docela zaneprázdnění. Takže jasná volba byl pátek večer. Je po týdenním pracovním shonu, takže páteční dvě hodiny večer jsou příjemné odreagování. Občas jsme si s přáteli zašli po lekci ještě na skleničku vína. Brali jsme to i tak, že si chceme pátek užít, odreagovat se, udělat něco pro sebe a zároveň se něco nového naučit, hezky se obléct," přiznává Lenka Tůmová.

A v čem se podle ní lišily současné taneční oproti těm, kteé někteří v mládí absolvovali? "Určitě v tom, že tančíme, protože chceme, ne že musíme, takže si to všichni užíváme, a odpadají i ty prvotní obavy, jestli pro vás někdo přijde," směje se Lenka Tůmová.

Své doslova první zkušenosti s většinou tanců získal v kurzu také Václav Vozábal, starosta sousedních Hracholusk. "Pro mne to byl úplný začátek, jako mladý jsem do tanečních nechodil. Tak polku a valčík jsem se nějak naučit zvládnul ještě před vojnou, ale ostatní tance ne, ty jsem poznával a učil se až při tomto kurzu," říká Václav Vozábal.

I když při pátečním věnečku spolu s ostatními kurzisty předvedl, že minimálně základní kroky celé řady společenských tanců už zvládá s přehledem, mezi tanci má své favority. "Nejbližší je mi asi waltz a disko polka, ostatní zhruba stejně," dodal a připustil, že argentinské tango s růží patřilo určitě k náročnějším tancům.

A pokud jde o hodnocení celého kurzu, shoduje se s Lenkou Tůmovou. "Byl výborný, lektoři se nám opravdu velmi věnovali, celá skupina je velmi přátelská. Nebylo to z donucení, ale protože jsme chtěli."