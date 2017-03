Zaměstnavatelé mohou opět žádat o příspěvek na podporu vzdělávání zaměstnanců

Prachaticko - Od pondělí 20. března mohou zaměstnavatelé opět žádat o příspěvek v rámci II. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II" (POVEZ II).

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Úřad práce ČR zahajuje příjem žádostí v 10.00 hodin. Příspěvek ve výši až šest milionů korun ročně mohou získat zaměstnavatelé, kteří se rozhodnou investovat do odborného rozvoje svých pracovníků.



Projekt POVEZ II realizuje ÚP ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, a to v období od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Díky němu mohou zaměstnavatelé získat finanční příspěvky na zvyšování odborných znalostí a dovedností stávajících a budoucích zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

„Cílem projektu je udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem díky vyšší profesní kompetenci jejich zaměstnanců. Přidanou hodnotou projektu je podpora vzdělávání zaměstnanců nad 54 let, kteří jsou vzhledem ke svým zkušenostem významným přínosem v pracovním týmu v organizaci," upřesňuje generální ředitelka ÚP ČR Kateřina Sadílková.



Příjem žádostí o příspěvky bude nově probíhat elektronicky a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace. V praxi to znamená, že zájemce o příspěvek nejdříve vyplní elektronický formulář žádosti, který odešle prostřednictvím webové aplikace. Následně bude mít k dispozici žádost ve formátu PDF. Tu pošle, se všemi přílohami, buď datovou zprávou, nebo v listinné podobě ÚP ČR.



Úřad práce ČR má ve II. výzvě celkem k dispozici 1 mld. Kč. Po vyčerpání přidělených peněz příjem žádostí na určitou dobu automaticky pozastaví. Aktuální výše čerpání alokace bude dostupná na webových stránkách http://povez.uradprace.cz. Žadatel může podat žádosti v celkovém objemu maximálně 6 mil. Kč za kalendářní rok.



V rámci projektu POVEZ II podpoří Úřad práce ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Výjimku v tomto ohledu tvoří odborné technické vzdělávání a vzdělávání řidičů (kurzy zaměřené na získání řidičského oprávnění skupiny C, E, T včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků a CNC strojů nebo získání svářečského průkazu). Na vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech už nebude ÚP ČR v rámci projektu finančně přispívat.



O přiznání příspěvku a jeho výši rozhoduje konkrétní krajská pobočka Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí bere mimo jiné v potaz, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 % skutečně vynaložených nákladů. Mzdový příspěvek na jednoho zaměstnance pak činí nejvýše 198 Kč za hodinu, včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění. Žadatel může v průměru čerpat až 500 tis. Kč měsíčně.



Projekt POVEZ II sklidil v období I. výzvy značný ohlas. O vstup do něj žádala řada firem a ÚP ČR uzavřel více než 7 000 dohod se zaměstnavateli. Vzděláváním úspěšně prošlo téměř 18 tisíc osob, 2 000 z nich pak bylo starších 54 let.



Podrobnosti k projektu POVEZ II jsou k dispozici na http://portal.mpsv.cz/upcr/esf/projekty_v_realizaci/celorep/povez-ii.Potřebné informace se zájemci dozví i na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR.



Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR