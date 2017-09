Zámek bude zavřený na několik let

Vimperk - Zámek ve Vimperku má před sebou už jen měsíc a půl provozu.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Pak se jeho větší část veřejnosti uzavře. A to až do roku 2021. „Takové jsou předběžné plány, nyní pracujeme na projektové dokumentaci, administraci projektu, budeme soutěžit firmu, která se pustí do rozsáhlé rekonstrukce,“ potvrdil Vojtěch Brož, vimperský kastelán. Lesk a slávu vimperského zámku by měla vrátit investice za asi sto deset milionů korun. Podle kastelána bude veřejnosti uzavřen Horní zámek a Muzeum Vimperska. To, zda nechají v provozu alespoň Dolní zámek, ukáží jednání s firmou, která zakázku vyhraje. „Samotné práce by mohly začít na jaře příštího roku,“ upřesnil Vojtěch Brož.

Nebude se ovšem jednat jen o stavební práce. „Přes čtyřicet milionů korun by mělo stát například restaurování muzejních sbírek a zámeckého mobiliáře, které jsou uložené v depozitářích. Zámek dostane také nově koupený mobiliář na prohlídkovou trasu, nakoupit se ale musí i běžné vybavení jako je nábytek do pokladny, vitríny do muzea, svítidla a podobně,“ upřesnil Vojtěch Brož, vimperský kastelán. Návštěvníci se mohou těšit například i na nový prohlídkový okruh.

Zásadní úpravy ale čekají i muzeum, které vystaví nové sbírky, s nimiž se pochlubí návštěvníkům. To vše ale návštěvníci spatří až v roce 2021.