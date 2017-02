Zájem turistů o Šumavu trhá rekordy

Šumava - Rok 2016 byl na Šumavě, z pohledu zájmu turistů, opět rekordní.

Národní park Šumava, letecký snímek.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Nárůst návštěvnosti je znatelný prakticky na celém území národního parku a zájem vzrůstá i o průvodcovské služby. Správa NP Šumava podobný trend očekává i letos. Povydří, Prameny Vltavy, Jezerní slať, Tříjezerní slať – to jsou místa v Národním parku Šumava, která poslední tři roky vyhledává stále více lidí.

„Podle kvalifikovaného odhadu strážců Národního parku Šumava se například na Pramenech Vltavy a Bučině zvýšila návštěvnost v období od ledna do konce září z necelých 80 tisíc lidí na bezmála 110 tisíc. Povydří přilákalo ve stejném období loni přes 100 tisíc návštěvníků, což je o skoro 20 tisíc více než v roce 2015," říká mluvčí Národního parku Šumava Jan Dvořák.

Celková návštěvnost na území národního parku meziročně vzrostla asi o 20% a je od roku 2012 nejvyšší odhadnutá. Nárůst návštěvnosti v roce 2016 se odehrál zejména na Prášilsku a na Modravsku, kde jsme, hlavně v okolí jezer Laka, Prášilského, u Vchynicko-Tetovského kanálu a na Tříjezerní slati, zaznamenali více než dvojnásobný nárůst návštěvnosti.

V dlouhodobém srovnání (2012-2016) návštěvnost NP roste. Nejznatelnější nárůst byl v roce 2015 na Prášilsku.

Také návštěvnost informačních středisek Správy roste a blíží se 300 000 návštěvníků. Z hlediska návštěvnosti byly nejslabšími roky 2008 a 2010, naopak nejsilnějšími roky jsou 2013-2014. Návštěvnost v roce 2016 byla rekordní a poprvé překročila hranici 290 000 návštěvníků.

„Velkým tahákem jsou pak návštěvnická centra. Rok 2016 byl prvním celým rokem, kdy byla otevřená a na vlky, jeleny a rysy se přišlo podívat téměř 300 tisíc návštěvníků. Co nás ale těší nejvíce je zvyšující se zájem o průvodcovské služby, především výlety do divočiny," doplňuje Jan Dvořák.

V roce 2016 se konalo 110 výprav pro celkem asi 900 účastníků. Čtvrtina výprav přitom směřovala do nejcennějších částí chráněné krajinné oblasti.

„Nejvyhledávanějšími výlety se staly jak "evergreeny" (Modravské pláně, kaňon Křemelné), tak novinky roku 2016 (Kvildské pláně, Homole, Zadní Chalupy). Velký zájem je i o dvoudenní výpravy za poznáním obou sousedních Národních parků Šumava a Bavorského lesa - letos se konalo celkem 5 výprav, vždy pro 8 účastníků a s přenocováním v horských chatách na bavorské straně (Luzný, Falkenstein, Ostrý)," vysvětluje koordinátor výletů do divočiny Josef Štemberk.

Hlavní návštěvnickou sezónou na Šumavě zůstávají letní prázdniny a měsíce září a říjen. V posledních letech si ale stále více lidí nachází cestu na Šumavu i mimo tuto dobu, v měsících listopadu a dubnu. „Jak je vidět, zájemců o poznávání nerušené přírody lidským konáním je stále více a je evidentní, že sem jezdí především za tímto fenoménem. Možná někdo může namítat, že příčinou vyšší návštěvnosti na Šumavě jsou jiné důvody, jako třeba obava z terorismu a podobně. Určitě to má nějaký vliv, ale stále je velké množství destinací, které jsou i v tomto ohledu bezpečné. I přesto si ale lidé vyberou za cíl strávení svého volna národní park. A je skvělé, že právě v takové situaci si návštěvníci vyberou právě Šumavu! Jsem za to velmi rád, protože jen tak se mohou lidé o přírodě dozvědět co nejvíce a místním obyvatelům z toho plynou vyšší zisky. Je jen třeba tuto atraktivitu uchovat a ochraňovat, protože takového přírodního bohatství, jaké nabízí Šumava, už je v Evropě jen mizivé množství. Já věřím, že minimálně stejná návštěvnost, jako v roce 2016 bude i letos," zakončuje ředitel Správy NP Šumava Pavel Hubený.

Jan Dvořák, mluvčí NP Šumava