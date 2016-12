Zábava od pátku 23. do pondělí 26. prosince

Prachaticko - Ode dneška, pátka 23. prosince, mají děti zimní prázdniny. Nabízíme proto možnosti, kde strávit dnešek a Vánoční svátky. Třeba si vyberete, kam zajít.

Trubači pod taktovkou Václava Franze hráli koledy na náměstí v Prachaticích.Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Pátek 23. prosince

Prachatice

Plavecký bazén: Nebojte se vody, záchrana ve vodě, potápění a zdravověda, od 13.30 hodin, vstup: děti do 9 let 30, 10 až 15 let 38, senioři 66 Kč, dospělí 100 Kč.

Čkyně

V parku: Živý Betlém, od 18 hodin.



Vimperk

Zimní stadion: Veřejné bruslení 10.15 až 11.45 a 13.30 až 15 hodin.

Husinec

Husův dům: Živý betlém, průvod postav do živého betléma od budovy městského úřadu v 17 hodin, od 17 hodin, sraz před MěÚ.

Vlachovo Březí

Panský pivovar: Parkán, vánoční koncert skupiny, od 19 do 02 hodin.

Sobota 24. prosince

Prachatice

Roznášení betlémského světla, 9 až 9.15 ZŠ Vodňanská, 9:30 až 9:40 u Lidlu, 9:50 až 10 Pod Lázněmi, 10.10 až 10.30 u Tabáčnictví Vachtová, 9 až 9:10 nám. Přátelství, 9:20 až 9:30 autosalon Škoda, 9:40 až 9:50 ulice SNP, 9 až 10 DPS Skalka.



Velké náměstí: Vánoční famfáry, trubači a další muzikanti pod taktovkou Václava Franze hrají koledy pod vánočním stromem na náměstí, od 12 hodin.

Neděle 25. prosince

Zbytiny

Kostel sv. Víta: Sváteční mše, od 11.45 hodin.

Pondělí 26. prosince

Prachatice

Městský stadion: Štěpánský běh, od 10 hodin.



Vimperk

Areál Vodník: Otužování na Vodníku, od 13.33 hodin.

MěKS: Koncert pražského kytarového kvarteta, od 18 h.



Lažiště

Koupaliště: Vánoční otužování, od 13.30 hodin.



Zbytiny

Kostel sv. Víta: Rocková kytara, BuczekBlues, od 17 hodin, vstup 80 Kč.

KD: Rockkáček, Leviatan, X-RAY, Na plech, od 19 hodin.