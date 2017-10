Za volantem traktoru excelují i dívky

Šumavské Hoštice - Za volant traktoru nepatří jen muži. Jasně to již řadu let dokazují slečny a dámy, které se pouštějí do soutěže v couvání traktorů v Šumavských Hošticích a zvládají couvat traktorem s vlekem.

Dvacítka soutěžících se v Šumavských Hošticích pustila do couvání traktorem s vlekem. O zábavu bylo postaráno celý den, bavili se velcí i malí návštěvníci.Foto: Deník/Leona Fröhlichová

O obhájení loňského úspěchu se pokusila v sobotu šestnáctiletá Lenka Růžičková z Buku. „Trénuje mě táta, ale nakonec jsem to byla já, kdo si vloni odvezl v ženské kategorii prvenství,“ smála se před soutěží Lenka Růžičková. Podle slov jejího otce, Miroslava Růžičky, dcera soutěží už pět let. „Couvat umí s traktorem i manželka, ale ta soutěžit nechce,“ poznamenal Miroslav Růžička, který patřil mězi šestnáct mužů, kteří se do couvání pustili. Na start se postavily i čtyři ženy. ČTĚTE TAKÉ: OBRAZEM: S traktorem couvali soutěžící už poosmé V Šumavských Hošticích se jednalo už o osmý ročník. Lenku Růžičkovou nakonec porazila Anna Babková, z mužů si za volantem nejlépe vedl Martin Koča. Přípravu soutěže už zvládají organizátoři za jeden den. „Strávíme ho ale celý přípravou,“ přiznali za organizátory Vladimír Sedlák a Miroslav Půbal. Do soutěžení se pouštějí nejen místní, ale couvat s traktorem jezdí soutěžící z celého regionu. „Bývá ale i více soutěžících, než je dneska, vliv na to má vždycky počasí,“ přiznali organizátoři, i tak ale byli s počtem zájemců spokojení. „Akce se rozhodně podařila,“ zhodnotil ve večerních hodinách Vladimír Sedlák. Bavili se podle jeho slov všichni, jak dospělí, tak i nejmenší návštěvníci.

Autor: Leona Fröhlichová