Z půdy Domu na Křižovatce KreBul vytvoří komunitní centrum

Prachatice - KreBul se může pustit do práce a půdu v domě čp. 145 v ulici Zlatá stezka označovaný jako Dům na Křižovatce přestavět na komunitní centrum, přednáškové a výstavní prostory a ubytování.

KreBul Prachatice. Ilustrační fotoFoto: Deník / Leona Fröhlichová

Prachatičtí radní jim objekt pronajali na dvacet let a za každý rok zaplatí KreBul korunu. Veškeré investice do objektu, ale půjdou právě za společností KreBul. A bude to minimálně šest milionů korun. Současně dojde na úpravy komunitní zahrady v zadní části objektu, bezbariérové vstupy a výtah.