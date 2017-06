Z prvňáčků se stali pasovaní čtenáři volarské knihovny

Volary - V pátek 9. června byli ve společenském sále volarské radnice pasováni volarští žáci prvních tříd na čtenáře.

A nebylo to pasování jen tak ledajaké. Pasovat je přijela sama královna Knihoslava se svým prvním radním. Královna děti hned na začátku pochválila za to, že čtou a že mají rádi klasickou knížku s pěkným příběhem. Paní knihovnice Laďka na úvod poděkovala za to, jak byly celý rok pilné a přečetla slib čtenáře. Závěrečným: Slibuji, stvrdili budoucí čtenáři, že do knihovny budou chodit stále.

A potom již přišlo pasování pravým rytířský mečem a poklepem na rameno. Při té příležitosti dostaly holčičky růžovou a kluci modrou šerpu, dárek od knihovnic a na cesty také pas čtenáře. Obě třídy prvňáčků jsou nyní opravdovými čtenáři a těší se na prázdniny, kdy mnozí z nich prý na čtení nezapomenou.

Královna Knihoslava poděkovala knihovnicím volarské knihovny Ladislavě Škrnové a Marcele Zvonkové i učitelkám tříd Miroslavě Šváchové a Janě Rashedi, které děti báječně připravily a ke čtení.

Ladislav Beran