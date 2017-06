Z Prachatic na Budějovice se opravuje, chce to pevné nervy

Němčice /INFOGRAFIKA/ - Když v pondělí stavební firma zavřela sedm kilometrů hlavního tahu z Prachatic na České Budějovice, přesně od hranice okresů Prachatice a České Budějovice za Němčicemi až do Češnovic, nastal kolaps.

Do 17. prosince se opravuje silnice z Němčic do Češnovic. Objízdné trasy vedou buď přes Podeřiště, nebo přes Břehov a Čejkovice.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Ke všemu se stala vážná dopravní nehoda na tahu od Písku. Na objížďky proto policisté navigovali řidiče odtud. Tvořily se kolony. Jelo se krokem. Ujet dvaačtyřicet kilometrů z Českých Budějovic do Prachatic trvalo dvě hodiny. Při třiceti stupních na slunci to nebyl žádný med a nervozita řidičů se v tu chvíli dala krájet.

Na etapy to nejde

Rekonstrukce silnice mezi Němčicemi a Češnovicemi bude stát 81,9 milionu korun. Vedoucí krajského odboru dopravy Jiří Klása upřesnil, že 85 procent uhradí Evropská unie. Pracovníci stavební firmy Eurovia CS musejí snést všechny konstrukční vrstvy komunikace a položit je zpátky. „V podstatě vybudují úplně novou silnici včetně odvodnění a dopravního značení,“ popsal Jiří Klása.

Pro řidiče to ale znamená vyrazit na dost komplikované objízdné trasy. Někteří míní, že se třeba práce daly rozdělit na etapy, aby se objížďky zkrátily. Jan Vykouk, provozní náměstek ředitele krajské Správy a údržby silnic, pro Deník ale uvedl, že kvůli zvolené technologii prací je nutné vozovku uzavřít v celé šíři, není to možné po polovinách. A případné rozdělení uzavírky na dva úseky by podle Jana Vykouka pro řidiče velký přínos neznamenalo, protože by stejně museli na dlouhé objížďky. Podle Ivety Štočkové, tiskové mluvčí Eurovie, je pak schválená úprava z časového hlediska i z pohledu dopadu na okolí stavby nejkratší možná.

V Němčicích je klid

Pravda je, že necelých sedm kilometrů si opravu zaslouží. Uzavírka je platná, řidiči odpočítávají její konec. Bez dneška to je dalších 191 dnů, přesně do 17. prosince.

I když je silnice už zavřená, nic se tam ještě ve středu nedělo. To jsme zkontrolovali. Parta chlapů jen vyměřovala. Podle nich by se mělo začít frézovat až příští úterý.

Němčičtí si už teď mohou zvykat na obec bez aut. Ve středu tam byl naprostý klid. Před zátarasem jsme počítali auta půl hodiny a na Tupesy, Břehov a Čejkovice projela čtyři.

Objízdná trasa Českobudějovickem sice slovy klasika skýtá nádherná panoramata, ale běžnému řidiči připomíná více cyklostezku.

A vyhýbání? Dva malé, řeklo by se holčičí, osobáky, to mají tak akorát. Při míjení dodávky jsme pro jistotu zastavili, stojíme na krajnici. Prsty mezi zrcátka by se s největší pravděpodobností nevešly.

Objízdná trasa je značená oranžovými šipkami. V Břehově ale nejeden šofér odbočí na druhou stranu a pak se musí na návsi otáčet.

V Podeřišti je husto

Nákladní auta nemají jinou možnost než využít objízdnou trasu přes Podeřiště. Na hlavní tah do Českých Budějovic se napojí u Nové Hospody. Tahle trasa je i pro osobáky od Prachatic lepší a rychlejší. Cesta vypadá úzká a samá zatáčka. Dva kamiony se při nízké rychlosti ale v pohodě míjí. Míjeli jsme je i my, i když maximálně se tam dá jet šedesátkou.

Jako objížďka byla tahle trasa naposledy loni, když se opravoval most v Netolicích. Také proto ji prachatická Správa a údržba nechala opravit. „Rychle bere za své, tady už se krajnice bortí,“ ukazuje z auta Martin Grožaj z prachatické SÚS, který vyrazil po objízdných trasách s redaktory Deníku.

Nějaké opravy po skončení uzavírky to chtít bude. A Jihočeský kraj s tím počítá. V balíku peněz určeném na opravu úseku mezi Němčicemi a Češnovicemi je vyčleněno jen několik set tisíc korun. „Akci realizujeme z evropských prostředků, oprava objízdných tras je v podstatě neuznatelným nákladem,“ zdůvodnil Jiří Klása. Doplnil, že rozbijí-li auta silnice na objízdných trasách, vyčlení kraj na opravu zvláštní peníze.

Ve středu dopoledne byl na silnici klid, bylo viditelné, že někteří šoféři kamionů jedou víc, než mají. „Pak v zatáčkách, které je vynesou, zbytečně brzdí a povrch ničí,“ konstatuje Martin Grožaj. Podle něj ale problém může nastat téměř kdykoliv. „Je jen otázkou času, než se tu něco stane,“ glosoval.

Raději na Lhenice

Pro Prachatičáky, kteří denně dojíždějí do Českých Budějovic za prací, existuje ještě náhradní varianta. Přes Lhenice. Také tuhle trasu jsme ve středu ráno vyzkoušeli. Lidově řečeno, cesta od cedule k ceduli má 42 kilometrů a průměrnou rychlostí 64 kilometrů za hodinu jsme ji zvládli za 45 minut. Jízda to byla přesně podle učebnice z autoškoly, až na to, že v Čakově jsme jen těsně míjeli srnu a u Dubného nás zpomalil traktor.