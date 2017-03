Z jižních Čech vyrazí na Plzeň nadrozměrný náklad

Jihočeský kraj , Prachaticko - Na začátku týdne budou muset řidiči v nočních hodinách počítat s dopravními komplikacemi. V nočních hodinách mohou natrefit na nadrozměrný náklad.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Řidiče na tuto možnost upozornil policejní tiskový mluvčí Miroslav Doubek. "Upozorňujeme řidiče na převoz nadměrného nákladu, který se bude pohybovat v nočních hodinách z pondělí dne 13. března na úterý dne 14. března 2017 na silnicích Jihočeského a posléze Plzeňského kraje. Dvě soupravy, převážející chladící zařízení by měly vyjet v době okolo desáté hodiny večerní v pondělí 13. března z Prachatic, a to po silnici III/14128 ve směru na obec Vitějovice, dále po silnici II/145 na obce Netolice a Češnovice a dále po hlavním silničním tahu I/20 na Vodňany, Písek, Blatnou, Nepomuk a Losinou na nájezd na 76 km dálnice D5. Odtud budou soupravy dále pokračovat ve směru na hraniční přechod Rozvadov, kam by měly dorazit okolo čtvrté hodiny ranní úterý dne 14. března 2017. Převoz budou zajišťovat doprovodná vozidla a rovněž tak dopravní hlídky Policie ČR," shrnul mluvčí Miroslav Doubek.

A že rozhodně nepůjde o nějaké drobečky, dokládají i ropzměry nákladu, které jsou na délku až 19 metrů, šířky až 6 metrů a hmotnosti 40 tun.

"Upozorňujeme tímto řidiče, kteří se budou na uvedených silničních tazích v dané době pohybovat, aby počítali s možným omezením plynulosti silničního provozu a důsledně dbali pokynů soupravy doprovázejících policistů," vyzval Miroslav Doubek.