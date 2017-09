Z bazénu chtějí mít Prachatičtí moderní zařízení, aby lidé nejezdili jinam

Prachatice - S opravou plaveckého bazénu to prachatičtí zastupitelé myslí vážně, i když to bude znamenat jeho několikaměsíční odstávku.

„Bez opravy není možný jeho další rozvoj,“ zhodnotil prachatický starosta Martin Malý. Proto je oprava bazénu prioritou číslo jedna pro rozpočet příštího roku.

Možností je několik, podle prvních úvah by část oprav mohla zaplatit rezerva města a část úvěr. O tom ale zastupitelé budou mluvit nejdřív v prosinci. A pokud dojde na modernizaci kryté haly, možná dojde také na zvýšení ceny vstupného.

Proti tomu se ohradil zastupitel Robert Zeman a ptal se: „Při současné ceně vstupu tam lidé chodí, ale budou ochotní platit víc? Na takové opravy peníze nemáme a musíme tedy omezit všechny další investice na mnoho dalších let?“ Následně vyzval vedení města, aby nejprve dalo dohromady částku, kterou je možné vůbec zaplatit. Zarazilo ho i to, že prý nikdy od vedení města neslyšel, že stav bazénu je tak kritický a mohl by vést k tomu, že bazén bude uzavřen.

O tom, že jsou technologie ve špatném stavu mluví ale Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, jež bazén spravuje, už několik let. A při jednání zastupitelů opět připomněla, že revize má krytá plavecká hala jen do září příštího roku. Také proto by bylo nutné do rozvodů elektřiny, vody a dalších stejně investovat vyšší částku. Martin Malý k tomu uvedl, že město nechtělo investovat do krytého plaveckého bazénu třeba i proto, že soukromý investor měl v plánu postavit rozsáhlé wellnes centrum na Lázních sv. Markéty.

Podle něj by dvě taková zařízení nebyla pro město velikosti Prachatic potřeba. "Teď je ale jasné, že nic takového na Lázních sv. Markéty nebude, a tak můžeme nejen náš bazén opravit, což je stejně nutné, ale také jeho nabídku rozšířit," vysvětlil. To, že je celková suma závratná, starosta města Martin Malý připouští. Podle něj ale etapy navazují. „Opravovat technologie po částech by bylo horší. A jsou důležité pro rozvoj haly. Finance neznáme a budeme o nich ještě diskutovat,“ ujistil starosta. Město chce mít takový bazén, aby Prachatičáci nejezdili za koupáním mimo město. Ani starostovy argumenty však Roberta Zemana nepřesvědčily, a ten se také následně při hlasování zdržel.

Jan Bauer vůbec nemá problém s tím, že se bazén musí opravit, dokonce řekl, že je to nutnost, ale vadí mu, že při každém jednání zastupitelů má vedení města jinou prioritu investic. "Jednou je to Malé náměstí, jindy letní kino," podotkl. Upřesnil, že chce znát jasné náklady a dodal: "Nejsem si jistý, že bazén bude fungovat lépe, dokud nebudou opravy a rozšíření kompletní." Zároveň upozornil, že není vhodné financovat opravu například fitness, které v bazénu provozu soukromá osoba. Dotazy na samotný provoz jsou ale podle starosty Martina Malého zatím předčasné.

Jana Toncara zase zajímalo, zda je možné snížit náklady při výběrovém řízení na dodavatelskou firmu. "V současné době mluvíme o projektových cenách," ptal se a projektant mu jeho domněnku potvrdil. Podle informací starosty Martina Malého může dojít ke snížení nákladů při výběrovém řízení, ale jen v případě například stavebních prací. Ceny za trubky, roury či kabely jsou dané a u nich zřejmě nebude možné příliš s cenou manipulovat. "Ale zatím jsou takové otázky předčasné," řekl Martin Malý pro Prachatický deník. Zdůraznil pak, že teď má město jedinečnou šanci udělat z prachatického téměř čtyřicet let starého krytého bazénu moderní zařízení, kam budou rádi chodit nejen místní, ale také lidé z širokého okolí.

Zastupitelé dali devatenácti hlasy (Přítomných bylo dvacet zastupitelů z jedenadvaceti. Robert Zeman se hlasování zdržel, pozn. aut.)zelenou první etapě oprav. A tak vedení města Prachatice po získání projektu se sloučeným stavebním povolením a územním rozhodnutím vypíše výběrové řízení na firmu, která proveden opravu technologií, a když se podaří sehnat peníze do tří let postaví také víceúčelový bazén. O vybrané firmě,a financích a časové ose oprav budou zastupitelé diskutovat znovu s největší pravděpodobností hned začátkem příštího roku. A pokud se dohodnou, mohlo by se začít rekonstruovat možná už zjara s tím, že do konce roku 2018 by mohly být první změny v bazénu hotové.

Oprava bazénu v etapách:

I. etapa: (první část, zřejmě rok 2018) Rekonstrukce veškerých technologií a jejich příprava k dalšímu rozšiřování bazénu, oprava šaten, vstupní haly, přístavba saunového světa – 80 milionů Kč. (druhá část – do 3 let) Stavba víceúčelového bazénu – 20 mil. Kč.

II. etapa: (první část) Solný svět s bazénem, vířivka. (druhá část) Vyplouvací bazén mimo objekt, cca 40 mil. Kč

III. etapa: Dětský svět s venkovními tobogány, cca 50 mil. Kč.