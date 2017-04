Výsledek sčítání aut bude asi za měsíc

Proč si myslíte, že měl být průzkum hotový dříve?

My zastupitelé jsme ho schválili loni v lednu. Měl být hotový dávno hlavně v souvislosti s diskuzí o zachování či demolicí Kralovy vily v Nádražní ulici.



Vy sám jste si ale hrubé sčítání udělal. Co z něj podle vás vyplývá?

Počítal jsem dopravu v létě, zaznamenával veškeré průjezdy křižovatkou Nebahovská – Žernovická. Jednalo se o 25. červenec a následující dny v týdnu. Šlo tedy o období, kdy byla uzavřena silnice u Vodňan. Z výsledků více než sedmnáctihodinové práce je možné tvrdit, že tranzitní kamionová doprava si díky uzavření komunikace ve Vodňanech i díky úpravě křižovatky v Těšovicích našla jiné trasy. To je samozřejmě dobrá zpráva nejen pro Prachatice, ale i všechna města a obce dotčené touto tranzitní dopravou. Naprostá většina dopravních prostředků byly dle průzkumu osobní automobily, z toho dodávky činí zhruba dvacet procent.