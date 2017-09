Vydláždění chodníku u Vodňanky zdržuje zábradlí

Prachatice - Přes rozkopaný chodník chodí do školy děti z prachatické ZŠ ve Vodňanské ulici.

Výměna zábradlí před ZŠ ve Vodňanské ulici už měla být hotova.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Nové zábradlí a chodník měly být hotové do konce srpna, ale práce se firmě Richarda Fialy zkomplikovaly. „Podle plánu nevyšlo snad vůbec nic,“ povzdechl Richard Fiala.

Městské výběrové řízení na dodavatele prací bylo na poslední chvíli, radnice totiž čekala, zda vyjde grant. Výkopové práce zase zdrželo hledání optického kabelu cizí firmy, který se nenašel a naštěstí na jeho hledání majitel přestal trvat. Jenže to už byli řemeslníci z firmy Richarda Fialy v zemi skoro metr a půl.

Teď se pro změnu čeká za zábradlí, které je v zinkovně, kde jsou zavaleni prací. „Mělo být minulý týden. Poslední informace je, že zábradlí bude snad v pátek,“ doplnil. Pokud zábradlí na konci týdne opravdu bude, řemeslníci dláždění během víkendu dokončí stůj co stůj. Na to se těší ředitelka ZŠ ve Vodňanské ulici Petra Sandanyová: „Přístup do školy je sice o něco horší, ale vím, že se firma snaží. Tak snad se to povede.“