Volarští zapsali do školy na šedesát nových prvňáčků

Volary - Pátek 7. dubna odpoledne a sobotu 8. dubna dopoledne byly velmi důležité dny pro volarské předškoláky.

Od pátečních odpoledních hodin se do školy vydalo velké množství rodičů se svým budoucím školákem. Letos je to na šest desítek prvňáčků, což je pro nás potěšení říkaly paní učitelky, které děti zapisovaly, pan ředitel Mgr. Petr Horálek potom dodal, jde o silný ročník, dětí je hodně, ale budou i nějaké odklady, poněvadž dost jich je narozených po termínu tak si aspoň o něco prodlouží dětství.



V prostorách čtyř tříd zapisovaly paní učitelky Mgr. Jana Rashedi, Mgr. Kateřina Jandejsková, Mgr. Iva Harvalíková a Mgr.Miroslava Gajdošová a Klodnerová V každé třídě musel budoucí prvňáček předvést, co se již naučil v mateřské škole, nebo doma. Maloval se kruh, určovaly barvy, doplňovaly se osoby v pohádce, nebo se o ní povídalo. Děti uměly hodně a jsou do školy připravené. Rodiče, kteří chtěli pomoc ti měli na místě k dispozici PhDr. Alena Wagnerovou ze školního poradenského pracoviště. No a kdo se chtěl občerstvit a pro ty co čekali na přijetí bylo k dispozici občerstvení o které se vzorně starali žáci vyšších ročníků.



Většina dětí i rodičů odcházela ze školy spokojeně a budoucí prvňáčci vesměs hlásili, umím počítat a těšíme se nové kamarády a hlavně na tělocvik a taky to, že se ve škole naučíme číst a psát.

Ladislav Beran