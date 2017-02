Volarští vyprodali zimní kino

Volary (FOTOGALERIE) - Naprosto ojedinělý způsob, jak i v zimním období pobavit místní lidi pod širým nebem a navíc v podvečer, přišli ve Volarech. Promítali v zimním kině.

A zájem byl opravdu velký, připravené lavičky se zaplnily v několika minutách. To ale ostatním divákům rozhodně nevadilo. Lehké podupávání zahřálo, i když o trochu víc ohřáté volarské pivo z místního pivovaru, tedy jen pro dospělé diváky. Na ty menší pamatovali organizátoři s horkým ovocným čajem. Takže nakonec si všichni zimní kino v relativním teple užili, potleskem ocenili nejen nápad, ale i zbrusu nový dokument Jana Voldřicha, který s kamerou po Volarech sleduje dění už od roku 1995. A co by to bylo za kino, kdyby chyběl krátký film pro děti. Radost udělal určitě i dospělým, kteří si při jedné z epizod kresleného seriálu Jen počkej, zajíci, pochopitelně zimní, zavzpomínali na svá dětská léta.