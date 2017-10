OBRAZEM: Volarští senioři slavili svůj den pečením i tancem

Volary - První říjnový den je mezinárodním dnem seniorů a Volarští jej oslavili v pátek 6. října.

Ráno se peklo v peci muzea. Velká lóže pecařská v čele s Augustinem Sobotovičem. Pekly se česnekové placky, houstičky a chléb na lenorský způsob. K tomu přibyl jako velká domácí specialita výborný domácí volarský koláč. Po napečení se šlo do společenského sálu radnice. Tam se konalo tradiční setkání vedení města s nejstaršími spoluobčany. Přivítala je starostka města Martina Pospíšilová společně s místostarostou Ladislavem Toušem. Ti je seznámili s chystanými změnami ve městě a představili, co se již událo. "Máme nové náměstí, čeká nás nyní revitalizace u lékárny, k tomu přibude plavecký bazén a venkovní posilovna. U základní školy je parkourové hřiště a kostel nám pěkně svítí novým nátěrem," popsala Martina Pospíšilová. Po starostce dostala slovo Zdenka Hrůzová z Prachatic, která společně s manželem Karlem vede prachatické seniory, a do Volar přijeli se svým country tanečním vystoupením.

Prachatičtí zatančili jako v dobách, kdy Tenkrát na západě foukala harmonika, Vinnetou i Oldshaterrhand bojovali s bandity a jejich vystoupení, připomnělo pravý westernový salon jak v Limonádovým Joe. Pak si vzali slovo hráči skupiny A je to a ti jak moderními, ale zejména lidovou hudbou od valčíku, přes valz, rumbu až k polce potěšili všechny přítomné, kteří se dali do tanečního kroku na vyleštěném parketě.

Ladislav Beran