Volarští se loučili s retro bazénem

Volary (FOTOGALERIE, VIDEO) - V pátek večer se mohli příznivci plavání přijít rozloučit se současnou podobou bazénu.

"Bylo to takové loučení s retro bazénem, vrátíme se pak do nového, který bude mít whirpool bazén i bazén pro děti. Novinky připravujeme i v okolí. Už se na to moc těším," slíbila starostka Martina Pospíšilová na závěr rozlučkové akce.

ČTĚTE TAKÉ: Na masopust jděte s foťákem a pak se pochlubte svými snímky





Rozloučit se přišlo na tři desítky plavců, kteří si nejprve všichni společně zahráli netradiční soutěže ve vodě, na řadu přišel i vodní aerobic, kdo chtěl, mohl si zahrát vodní pólo. "Moc jsme si to tady užily. Jezdíme sem pravidelně na aerobic a dneska to bylo super," pochvalovala si trojice dam, které patří mezi známou skupinu Zbytinských bab. Svůj prostor pak dostali i naturisté. Jde o partu, která pravidelně chodí do místní sauny. Tentokrát dostali prostor i přímo v bazénu, aby se vyřádili in natura.



Na závěr se všichni sešli ve vestibulu bazénu, aby si symbolicky připili na další setkání za sedm měsíců. "Na všechny se zase moc všichni těšíme, určitě si to v novém moc užijeme," dopředu pozvala Martina Pospíšilová všechny do volarského bazénu.

V pondělí se na sedm měsíců zavře volarský plavecký bazén. Začne se vypouštět voda a ve středu si bazén převezme dodavatelská firma, aby zde provedla rekonstrukci. "Rekonstruovaný bazén bychom měli převzít na konci září," potvrdila Martina Pospíšilová, starostka města Volary.