Volarský bazén do října zavírá, dnes se můžete vykoupat i bez plavek a zadarmo

Volary - Specifické loučení se současným bazénem, který čeká několikaměsíční rekonstrukce, připravili ve Volarech.

O volarský plavecký bazén je zájem.Foto: Ladislav Beran

"S lítostí oznamujeme, že tento víkend definitivně skončí provoz Plaveckého „RETRO" bazénu ve Volarech," píše se v pozvánce na pátek a následující víkend pro všechny příznivce volarského bazénu.

V závěru loňského roku zastupitelé definitivně rozhodli, že využijí padesátimilionový úvěr a za část peněz se pustí do celkové rekonstrukce bazénových van a technologií. S tím souvisí nutná uzavírka plaveckého bazénu. Ta začne již v pondělí 27. února a trvat by měla do 30. září.

Zbývají tedy jen poslední tři dny, aby všichni stálí i občasní návštěvníci volarského bazénu přišli využít tradiční, ale i hodně netradiční nabídku k plavání i saunování.

Na pátek 24. února je ve spolupráci s Městem Volary připraven následující sportovně zábavný program v těchto časech:

17.00 – netradiční plavecké soutěže o zajímavé ceny

18.00 – vodní aerobic

19.00 – vodní pólo

19.30 – NATUR PLAVÁNÍ /plavání bez plavek / při svíčkách

20.30 – ROZLOUČENÍ S RETRO BAZÉNEM

Po celou dobu tohoto programu je zajištěn pitný režim a navíc neplatí se žádné vstupné!

V sobotu 25. 2. a v neděli 26. 2. je vstupné do sauny a na plavání za poloviční cenu! "Tak neváhejte a využijte tento jedinečný víkend, těšíme se na Vás," zvou pracovníci plaveckého bazénu.