Vodovod a chodníky ve Slámově ulici budou ještě letos, horkovod dodělají

Prachatice - O dodávku tepla se nemusejí obávat obyvatelé prachatické Slámovy ulice.

Oprava nejstaršího horkovodu ve městě skončila. Deníku to potvrdil Petr Kolín, jednatel Tepelného hospodářství Prachatice, která opravy financuje. „Chybí nám opravit třicet metrů od posledního panelového domu na odstavnou plochu u restaurace,“ upřesnil s tím, že tuhle část firma dokončí až v červnu 2018.

Na odstavné ploše totiž dělníky překvapilo křížení horkovodu. „Je tam speciální oblouk, který výrobce sice dodá, ale později. Museli bychom přerušit dodávku v topné sezoně, což je nepřípustné,“ zdůvodnil jednatel, proč je oprava přesunuta na jaro.

Zdůraznil, že oprava nezasáhne do nově opravených chodníků. „Nově vydlážděné chodníky neporušíme. Potrubí pod nimi podvlečeme, i když je to technicky náročnější“ popsal. Teď zbývá opravit vodovod na rozhraní panelových domů a opravit chodníky. S tím začne firma HUKO během září. „Proto jsme tu část nezasypali zemí, bylo to zbytečné,“ vysvětlil Petr Kolín.Podle slov Jaromíra Markytána, vedoucího odboru investic MěÚ Prachatice, by mělo dojít k předání stavby firmě HUKO na konci tohoto nebo začátkem příštího týdne. "Ode dne předání stavby bude mít firma 89 dní na dokončení výstavby," upřesnil Jaromír Markytán.