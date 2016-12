Vlastní vody chtějí brát až polovinu

Prachatice - Zvyšování ceny mohou zabránit nádrže ve vodojemu Fefry.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Cena vodného a stočného se v Prachaticích od příštího roku zvýší. Podle informací Martina Malého, starosty města, to bude s největší pravděpodobností o 2,40 Kč za kubík. „Důvodem je zvýšení ceny společností ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek města spravuje" vysvětlil Martin Malý. Společnost ČEVAK se zase obhajuje nutnost tohoto zvýšení několika hledisky, což je podle nich zdražení nakupované římovské vody od společnosti JVS, která zvyšuje cenu této suroviny od následujícího roku o více než jednu korunu, snížením spotřeby vody brané z místních zdrojů a inflací.

JE KDE ŠETŘIT!

Zdražení vody pro obyvatele Prachatic se ale starostovi a vedení radnice nelíbí a rozhodli, že zakročit. Část vody do městského systému totiž bere z vlastních zdrojů. „Ty jsou logicky mnohonásobně levnější. ČEVAK nakoupí kubík vody za šestnáct korun a vodu z místních zdrojů jsme schopni do systému dostat v ceně dvě koruny za kubík," popsal.



Zdroje vody z lesů Libína, Černé hory a dalších míst nad městem mají podle Martina Malého určitou rezervu tak, že bude možné je využít a snížit tím odběr vody z Římova. „Právě to by mohlo nárůst ceny vody do budoucna zbrzdit a nebo dokonce i lehce snížit," zauvažoval. Také proto město chce posílit vodojem Fefry a brát vlastní vody více než tomu bylo dosud. To dokonce před mnoha lety navrhovala zastupitelka Jana Krejsová (ČSSD). Na její návrhy nikdo nereagoval. To by se mohlo ale už v příštím roce změnit.



A možná také proto Prachatičtí v letošním roce za kubík vody platí 74,43 korun s DPH. Dalším důvodem je i snížení odběru vody nejprve po ukončení provozu společnosti Madeta a následně Nemocnice Prachatice.



Při posledních kalkulacích ceny vody pro příští rok a následném zjišťování možností, jak ušetřit, vedení prachatické radnice zjistilo, že rozdíl v ceně vody z JVS a při odběru z vlastních zdrojů bude v příštím roce již 14 Kč za kubík. „Z dalšího zdražování máme strach. Na druhou stranu víme, že vlastní zdroje mají ještě určitou rezervu, kterou bychom mohli využít," zdůraznil Martin Malý a jedním dechem dodal, že voda, která teče do vodovodních kohoutků některých domácností v Prachaticích z pramenišť okolních lesů, je velice kvalitní.



A pokud se podaří brát více vody z vlastních zdrojů a nezvýší se nějak dramaticky inflace, může cena vody v příštím, případně následujícím roce, stagnovat i přesto, že nákup tekutiny z jednotného vodárenského systému (JVS) bude stejně dražší.



Proto má město v plánu do vodojemu Fefry investovat. Chtějí totiž nakumulovat vody více, aby mohla být využita v době, kdy je potřeba. Nejsou to zrovna malé peníze.

MÍSTNÍ VODY JE DOST

Zásadní problém je v tom, že vodojem Fefry nad internátem v ulici Zlatá stezka má příliš malou nádrž, proto není možné načerpat a následně pustit do města více místní tekutiny. Voda tam sice je, ale v časech, kdy ji obyvatelé používají více, se rychle vyčerpá a nestihne se dočerpávat. „V současné době má vodojem kapacitu 260 kubíků. Ve chvíli, kdy se nádrž při nižší spotřebě v domácnostech naplní, další voda přetéká bez využití do potoka a tomu chceme zabránit," vysvětlil prachatický starosta.

PŮL NA PŮL

V rozpočtu „pod čarou" na příští rok je proto navrženo sedm milionů korun, za které by město nechalo postavit akumulační nádrž se dvěma komorami, které by zachytily dvakrát pět set kubíků vody. „To by v konečném důsledku znamenalo, že bychom se mohli přiblížit poměru koupené a vlastní vody půl na půl. Další část města by tak dostala kvalitní vodu z místních zdrojů a navíc ještě ušetříme při nákupu vody od JVS," popsal Martin Malý plán města. Přidal, že nová nádrž by mohla stát přibližně sedm milionů korun. K tomu ale v první fázi město zaplatí ještě milion za projekt a přípravné práce.

To ovšem není všechno, k tomu, aby šlo poslat více vody do města, je nutné ještě zainvestovat do výměny potrubí v ulici Zlatá stezka k vodojemu Fefry. „Potřebujeme zvýšit průtok, a proto je třeba vyměnit vodovodní potrubí za větší. K tomu bude potřeba dalších 1,8 milionu korun," dodal prachatický starosta.



Tak trochu v souvislosti s rozšířením odběru vody z místních zdrojů je plánovaná další investice do oprav. I ta by se měla uskutečnit v příštím roce a jde o opravu vodovodního potrubí v chodníku ve Slámově ulici. „Jeho součástí bude také rekonstrukce teplovodu. Do návrhu rozpočtu města jsme tak připravili 3,6 milionu korun, další peníze pak vloží městská společnost Tepelné hospodářství na opravu teplovodu," upřesnil starosta města.

CENA MOŽNÁ KLESNE

Sumy jsou to sice obrovské, ale podle propočtů radnice to bude mít okamžitý ekonomický efekt pro samotné obyvatele města. „V ideálním případě nulové inflace bychom mohli navíc cenu vody i o něco snížit," doplnil Martin Malý.



Propočtům, jak snížit cenu a dostat více vody z místních pramenišť do domácností, předcházelo i pozorování jejího množství na přítoku do stávající nádrže. „I když vydatnost vody v suchých letech vždy o něco poklesne, stále je jí dostatek. Pokud jí víc zachytíme a využijeme, v nádržích se dlouho neohřeje. Naprosto čerstvá se dostane během několika hodin ke spotřebiteli," doplnil starosta s tím, že nechat odtékat nevyužitou vodu přepadem do potoka je obrovská škoda.