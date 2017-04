Vlachovobřezští vztyčili před kostelem velikonoční břízu, padl rekord

Vlachovo Březí – Posedmé vztyčili Vlachovobřezští na náměstí ověnčenou velikonočními vajíčky.

Do práce se pustili všichni společně v sobotu 8. dubna odpoledne, když všechny velikonoční ozdoby pověsili na břízu před kostelem a za pomoci šikovných tatínků ji vztyčili, aby jim dělala radost celé velikonoční svátky.



Už od ledna sbíraly Yveta Smolenová a Olga Osvaldová sbírají vajíčka. Jen Yveta Smolenová jich za celý rok nabírala 614 vajec. Olga Osvaldová jich pak přidala 186. Vydatně sbírali ale všichni obyvatelé, protože se letos povedlo překonat všechny předchozí rekordy. „Rekord máme z předloňska. To jsme navěsili 3702 vajíček,“ připomněla Yveta Smolenová. Loni se číslo nepovedlo překonat, to bylo pouhých 3279. Ale letos se vlachovobřezští opravdu vytáhli. Na bříze u kostela visí rekordních 4128. „Čtyři tisíce jsme ještě neměli,“ pochvalovala si Yveta Smolenová. Věnce z vajíček navazovaly obě pořadatelky a další čtyři šikovné maminky ve středu u Smolenových doma celé tři hodiny. „Všude byly jen vajíčka. Ale musím chválit lidi, nosili hodně a dokonce už ve věncích a hodně z vajíček je také nabarvených,“ popsala.



Břízu u kostela pak Daniel Smolen a František Osvald za pomoci dalších tatínků zvedli do vodorovna a řádně ukotvili do připravených železných držáků, aby vydržela nejméně do Velikonoc. Pod stojící břízou pak Yveta Smolenová ocenila tipaře Radka, právě on byl totiž nejblíž počtu vajec na stromě. Tipoval totiž, že jich bude 4200. A tak si za svůj nejpřesnější tip vysloužil obrovský pytel bonbónů.