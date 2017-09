Vimperský chůdy klub si připomene třicet let od založení

Vimperk - Letos to bude třicet let, kdy se začala psát historie chůdy klubu.

Josef "Fitti" Jiroušek (s červenými chůdami) na archivním snímku ze vzpomínkové akce Chůdyklubu Vimperk v dubnu 2014.Foto: Jaroslav Pulkrábek

V září roku 1987 seděli u piva v hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku kamarádi Jan "Hena" Vaněk a Josef "Fitti" Jiroušek. Hena tam v určité sázce navrhl, že obnovíme chůzi na chůdách. Na nich chodili oba už jako děti ještě s Henovo bráchou Karlem. A tak začala ve Vimperku slavná chůdařská tradice, která asi nemá u nás ani ve světě obdoby.

K oběma zakladatelům se postupně přidávali další chůdaři, jmenovitě Zdeněk "Malíř" Janů, Milan "Sandokan" Hadrava, Milan Tóth, Václav "Pilař" Hůrský, Josef Hodonický, Luboš "Údržbář I" Kukačka, Jiří "Údržbář II" Beck, Petr a Pavel Jirkovských, syn Vojtěch Jirkovský. Dále to ale byl také technický doprovod jako šerpové a nosiči, fotografové, kronikáři a řidiči, což byli Karel "Suges" Souček, Pavel "Košťál" Kokštein, František "Jeff" Železný, Jiří "malej Utrejch" Kutheil.

Do Chůdy Klubu Vimperk patří také čestní členové Zdenička Jilečková, Zdeněk Přibyl, Štefan Zeleňák a Adolf Beutlberger. Chůdy klub Vimperk si zvolil svého předsedu Jana H. Vaňka, který vlastnoručně vyrobil krásnou v kůži vázanou kroniku, kde chůdaři zaznamenávají akce klubu. Vimperský klub spolupracoval i s jinými chůdaři jako například s těmi z Mnojníku nebo Handlové. Hena dokonce objevil švýcarského chůdaře Jeana Marca Zahna.

Klub během těch let pořádal buď samostatně, nebo společně celou řadu výstupů na chůdách, zdolával kopce, schody i dálkové pochody. Je jich mnoho, ale společně chůdaři vyšlápli například na Sněžku, Říp, Petřín nebo Kleť a Boubín. Fitti má v plánu jít také Velkou čínskou zeď nebo Eiffelovu věž, to by ale chtělo nějakého štědrého sponzora. Akcí je plánovaných mnohem víc.

V dubnu před sedmi lety ale klub postihla tragédie, když do chůdařského nebe odešel předseda klubu Jan "Hena" Vaněk. Od té doby Chůdy klub Vimperk prožívá těžké časy a akce na chůdách táhnou většinou bratři Petr a Pavel Jirkovských a Fitti. Další členové činnost v klubu ukončili ať už odstěhováním se z Vimperka nebo vinou zdravotních problémů. Mládež se do Chůdy klubu příliš nehrne, neboť tento druh sportu je příliš náročný na fyzičku. Dost bolí záda, nohy i ruce, ale pohled na svět z výšky je okouzlující, ať už je to pohled do krajiny či do výstřihů kolemjdoucích žen.

Chůdy klub Vimperk ovšem stále žije a na svého zakladatele a předsedu Henu nikdy nezapomene a každoročně se na jeho počest pořádá memoriál, který v roce 2012 založil Fitti. V rámci 30. výročí založení Chůdy klubu Vimperk se koná členská schůze, sraz je 30. září ve 14 hodin v restauraci Hamajda ve Vimperku. Na ní mimojiné účast přislíbil i zástupce dnes již zaniklého moravského Chůdy klubu Hnojník Břetislav "Babička" Snášel.

Z materiálů Josefa "Fitti" Jirouška, Chůdy klub Vimperk