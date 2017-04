Vimperské mažoretky zabodovaly, vezou několik medailí

Vimperk, Zruč nad Sázavou - Kvalifikačním kolem ve Zruči nad Sázavou 9. 4. začala mažoretkám Klapeto soutěžní sezóna. A nebyl to vůbec špatný začátek.

V celodenním maratonu tým pod vedením Alžběty Rückerové (trenérka juniorek a seniorek) a Dagmar Rückerové (vedoucí little kadetek a kadetek) vybojoval – 8 x zlato, 4 x stříbro, 6 x bronz. 2 x získal 5. místo, 1 x 7. místo, 1 x 8. místo.

Dopolední program zahájila Nela Fleišmanová, která předvedla sólo s flagem. Kategorie, ve které se představila, byla spojena s kategorií 2 baton , bylo tedy velmi těžké porovnávat výkony jednotlivých soutěžících. Nela obsadila 3. místo. Krátce nato se k Nele přidala Alice Grulichová a společně získaly pro Vimperk první zlatou medaili v duu s náčiním flag. Po flagách a 2 batonech soutěžila Tereza Květoňová s jedním batonem a skončila druhá. V pom kadetkách předvedla podařený výkon dvojice Anna Kotrlíková a Sára Sládková a porota je ocenila třetím místem. Duu Alici Grulichové a Natálii Uhříčkové uniklo medailové umístění díky pádu. Děvčata skončila pátá. Co se ale nepovedlo v duu, zlepšilo se v miniformaci. Natálka a Alice spolu s Kristýnou Sedláčkovou, Janou Martanovou, Kristýnou Sovovou, Nelou Fleišmanovou, Nellou Pflanzerovou zabojovaly v choreografii na píseň Can´t stop the feeling od Justina Timberlaka a získaly bronz. Dopolední program zakončila děvčata ziskem dvou zlatých medailí v našich parádních disciplínách – v miniformaci s náčiním flag a ve skupině s náčiním flag.



Odpoledne pokračovala soutěž pro vimperský tým opět úspěšně. V kategorii pom juniorky mělo Klapeto dvojí zastoupení. Bronzem porota ocenila výkon Nelly Pflanzerové a zlatem výkon Natálie Uhříčkové. K těmto krásným umístěním s náčiním pom přidala po chvíli stříbro ještě seniorka Alice Grulichová.

Odpoledne se také dostalo na vystoupení našich nejmenších děvčat. Duo Vanda Peková a Vilma Peková svou kategorii baton little kadetky vyhrálo. Spokojená je jistě i Sára Sládková, která sice skončila mimo medailové pozice na 8. místě, ale soutěžila v jedné z početně nejnapěchovanější kategorii - baton kadetky. Ohromný potlesk sklidila Nela Fleišmanová při vyhlašování kategorie baton sólo seniors, když porazila všech svých čtrnáct konkurentek a zaslouženě tak zvítězila. Po sólech následovala dua – tria. Kadetky Diana Izhboldina spolu s Evou Chrstošovou skončily páté, seniorky Jana Martanová s Kristýnou Sovovou druhé, seniorky Natálie Uhříčková a Nela Fleišmanová třetí a trio Eliška Kubálková, Kristýna Sedláčková, Alice Grulichová sedmé. Adéla Tonkovičová, Sára Sládková, Tereza Květoňová, Eva Chrstošová, Diana Izhboldina, Ema Veselá a Eliška Častová jsou jména děvčat tvořící zlatou kadetkovskou miniformaci s náčiním baton. Úspěšné kadetky doplnily také seniorky v miniformaci s náčiním baton - a to ziskem bronzu.

Následovala dvě poslední vimperská vystoupení – little kadetky Klapeto Vimperk obsadily druhé místo a kadetky v nové disciplíně baton classic zvítězily.

Tým díky skvělým výsledkům postupuje do finále B do Opavy a také do finále A, které se uskuteční v Náchodě.

Alžběta Rückerová