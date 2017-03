Vimperská masna zastavila výrobu, hledá investora nebo kupce

Vimperk – Pětapadesát lidí, kteří pracovali ve Vimperské masně, je bez práce. Na konci ledna společnost, která fungovala od roku 1963, zastavila výrobu.

Vimperská masna a. s. ukončila provoz, zaměstnanci dostali výpovědi.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Předseda představenstva Jaromír Kloud podal na soud insolvenční návrh. Ten ho ovšem odmítl stejně jako návrh věřitele firmy, společnosti AMBE. Vimperská masna vykázala za loňský rok ztrátu 31,3 milionu korun. Podle ředitele Jaromíra Klouda, představenstvo zjistilo, že masna není schopna v plném rozsahu dostát svým závazkům u věřitelů, kterých má být několik desítek.



Přitom ještě loni Jaromír Kloud sliboval zdvojnásobení produkce. V říjnu se následně podařilo firmě opět rozjet porážku a na trh dodávala zpracované maso a výběrové uzeniny. Společnost sice dále existuje, provoz je ale pozastavený.

PSALI JSME: Další tradiční firmu ve Vimperku zavřeli



Člen představenstva společnosti Václav Mezera tvrdí, že úpadek má na svědomí Ing. Kloud, který ho hlavně svým nekalým a špatným hospodařením způsobil a také předchozí vedení firmy, jež skončilo v březnu 2016. „Právě ing. Kloud to měl během loňského roku změnit, hospodaření stabilizovat a přivést firmu do zisku. To se mu nepovedlo,“ komentuje situaci Václav Mezera, který zároveň kvituje, že českobudějovický krajský soud insolvenci odmítl, jelikož se „Na téma insolvence a řešení a informování o špatném stavu hospodaření společnosti nikdy nekonalo žádné představenstvo,“ upozornil Václav Mezera s tím, že šance na obnovu produkce masných výrobků ještě existuje. Podle soudu ředitel nedoložil konkrétní skutečnosti, pouze informace stanovené zákonem pro definici úpadku. Firma hledá investora nebo kupce.



O to, že by si z masny propuštění lidé ve Vimperku nenašli práci se nebojí Jaroslava Martanová, starostka Vimperka. „Předpokládám, že ti, kteří budou chtít pracovat, uplatnění najdou. Firmy ve Vimperku mají nedostatek pracovních sil,“ uvedla.