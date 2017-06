Vimperáci připravili únikovou hru ve sklepení radnice, začíná se v pondělí

Vimperk - V pondělí 19. června se na plné obrátky rozjede nová vimperská úniková hra Steinbrenerova tiskárna.

Ostrý test má hra Steinbrenerova tiskárna za sebou. Obě odvážné dámy hru stihly za necelou hodinku a byly nadšené.Foto: Renata Lešková

Zájemce zavede do sklepení staré vimperské radnice. „Hra nabízí pohled na dějiny vimperského knihtisk.

Vstupné:Dospělí 100 Kč

Děti do 10 let zdarma, 11 – 15 let 50 Kč

Rodinné 250 Kč (2 dospělí + max. 3 děti)

Skupinové 400 Kč (max. 5 dospělých osob)

Důchodci 50 Kč

Hra trvá maximálně 60 minut a je vhodná pro skupiny dvou až pěti hráčů ve věku od 11 let výše,“ řekla Lenka Švecová z odboru kultury vimperské radnice. Podle jejích slov nemusejí mít hráči žádné speciální dovednosti a znalosti. Nutná je však rezervace v Turistickém a informačním centru.

Hru bude možno navštívit v provozních hodinách Městského úřadu a Turistického informačního centru v letní sezóně dvakrát v dopoledních hodinách a jednou maximálně dvakrát v odpoledních hodinách. Děti mladší jedenácti let mohou unikat pouze za doprovodu a dohledu rodičů. V prostorách se nacházejí příkré schody a nízké podhledy. "I v letním období je ve sklepení poměrně chladno," upozornila Lenka Švecová.