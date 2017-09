Vimperáci pokřtili Kalendář 2018 vodou z kašny

Vimperk - V kavárně Ve Skále se ve středu 13. září uskutečnil křest městského kalendáře pro rok 2018 z autorské dílny Jana Tláskala.

"Jsem potěšen, že se potřetí za sebou můžeme setkat při křtu kalendáře, který je nádherný a pro mnohé bude i příjemným překvapením,“ přivítal všechny Zdeněk Kuncl, vedoucí odboru školství a cestovního ruchu Městského úřadu ve Vimperku. Přítomné pozdravil místostarosta Lukáš Sýs: "Letošní kalendář je i pro mne zvláštní, protože v něm poprvé nejsou fotografie doprovázeny tématy z Boubína. Je zajímavý a hlavně objevný, neboť sám jsem nevěděl, jaké sochy v našem městě máme. To je důvod k zamyšlení a námět na zajímavou procházku městem."

Jan Tláskal je pedagog vimperského gymnázia, kde vyučuje umění a kulturu se zaměřením na hudbu, pedagog místní základní umělecké školy, ve které vyučuje hře na klavír, a také vyučující seniorů z Akademie třetího věku, kde předává své velké zkušenosti nejstarším žákům v oboru fotografie, která je společně s hudbou a Šumavou jeho velkým koníčkem. "Vše bylo řečeno. No a co se týče letošního kalendáře, bylo to přímo hektické, neboť to bylo dost na rychlo, a tak jsem pořádně nevěděl, jaké téma vybrat. Nakonec rozhodlo město a jeho sochy. Nebylo to jednoduché, a kdo zná Vimperk i jeho některé sochy, určitě neví, že ty mají své tajemno a krásno zároveň.“

Několika slovy pak autor kalendáře Jan Tláskal představil, hlavně přiblížil, kde vlastně jsou. Jednu z nich najdou obdivovatelé umění na zámku, jak se dívá nejen za všemi ve městě. Její úsměv je prý vidět jak z vyšších pater domů na sídlišti, tak i dalekohledem, či objektivem fotoaparátu až z Libotyně, což je určitě zvláštní. Jiná je modernou ještě nedávné doby.

O samotný křest kalendáře se postaral autor Jan Tláskal společně s místostarostou Lukášem Sýsem. Kalendář pokřtili vodou z kašny, kterou střeží svatý Florián. Zájemci, kteří by se chtěli celý příští rok z kalendáře těšit, ho mohou zakoupit v Turistickém a informačním středisku na vimperském náměstí.

Ladislav Beran