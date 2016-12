Víla Majolenka se zabydluje

Prachatice - V příštím roce by se mohly rodiny s dětmi vydat na novou trasu.

Relaxační trase na lázních jsou Prachatičtí opět o krok blíž. Už v příštím roce by měla v Prachaticích začít výstavba projektu, který přinese tři novinky. Areál lesních sportů, lázeňskou kolonádu a naučnou stezku víly Majolenky. Odbor kultury, školství a cestovního ruchu bude mít na starost tak zvanou naučnou stezku. „V tuto chvíli vše připravujeme a máme k dispozici kresby Zdeňky Študlarové, které budou na celkem jedenadvaceti cedulích. Příští rok požádáme o grant, pokud budeme úspěšní, se už pustíme do jejich výroby a umisťování," uvedla vedoucí odboru Jiřina Dolejšková.



„Trasa je koncipována pro nejmenší návštěvníky. Zatím máme i výborné ohlasy dospělých, kterým se cedule líbí a už nyní se těší, že na trasu vyrazí s celou rodinou," přiblížila.



Na lázních by ale mimo naučné stezky měl být k dispozici i areál lesních sportů a lázeňská kolonáda. Areál lesních sportů bude primárně pro děti od pěti do dvanácti let, bude mít pět různých stanovišť a děti zábavnou formou zatáhne do života lesní říše. Městské lesy se pro změnu pustí do opravy kamenné zdi na bývalé lázeňské kolonádě. Podle místostarosty Jana Klimeše budou projekty na sebe navazovat a vznikat v několika etapách.

Zážitková trasa víly majolenky:Trasa prochází především lesním prostředím, proto je i náplň zastávek zaměřena na les a přírodní prostředí. Celou trasou, vhodnou pro děti od 6 do 12 let, provází víla Majolenka. Trasa patří k fyzicky náročnějším, nachází se v lesním terénu, její délka je necelých pět kilometrů a součástí jsou i převýšení.

Trasu je možné rozdělit na dva samostatné okruhy. První okruh má 14 zastavení a vychází od Zookoutku až do tak zvané Perlovické zastávky. Druhý okruh má 6 zastavení a vede od hráze Fefrovského rybníku k areálu Lázní svaté Markéty až k cyklostezce. Zde bude začínat Areál lesních dětských her.