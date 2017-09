Víkend výjimečně otevře památky v Prachaticích bez vstupného

Prachatice - V sobotu se otevřou památky v Prachaticích pro milovníky historie.

Prachatice, centrum. Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

A Prachatičtí se mohou těšit na jednu novinku. Úplně poprvé totiž bude zpřístupněna galerie Jana Nepomuka Neumanna v klášteře sv. Karla Boromejského. Kaple se nachází v Neumannově ulici čp. 142. Zájemci mohou její prostory zdarma navštívit v sobotu od deseti do pěti a v neděli od jedenácti do jedné hodiny odpoledne. Nahlédnout mohou také do protějšího objektu Galerie Neumannka, kde její majitel Jakub Nepustil zpřístupní veřejnosti jak výstavní prostory, tak sklepy objektu. Do sklepů mohou milovníci památek také na Velkém náměstí, a to do prostorů bývalé vinárny Punkva, kde mohou vidět podzemní vodovod.

Ti, kdo by se chtěli raději vydat do přírody, mohou okouknout zastavení křížové cesty ke kapli sv. Filipa Neri se čtrnácti zastaveními. A pokud stihnou prohlídku dopoledne, mohou se zastavit na Velkém náměstí, kde se od dvou chystají Podzimní městské slavnosti, kde vystoupí místní spolky a skupiny.

Památky, které budou přístupné:

1. Kostel sv. Jakuba Většího, včetně kaple sv. Jana Nepomuka Neumanna a vyhlídkové věže (sobota i neděle od 9 do 17 hodin) 2. Prachatické muzuem, Sittrův dům, Velké náměstí 13 (sobota i neděle od 9 do 17 hodin) 3. Sklepy domu čp. 14 (bývalá vinárna Punkva), včetně podzemního vodovodu (sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 10 do 13 hodin) 4. Muzeum české loutky a cirkusu, Velké náměstí 43, včetně sklepů (sobota i neděle od 9 do 17 hodin) 5. Husova světnička v Městské knihovně, Husova 71 (sobota od 10 do 16 hodin, neděle od 10 do 13 hodin) 6. Galerie Dolní brána (sobota i neděle od 9 do 15 hodin) 7. Galerie Neumannka, Neumannova 161, včetně sklepů (sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 10 do 13 hodin) 8. Galerie Otto Herberta Hajeka, Velké náměstí 184 (sobota od 9 do 16 hodin, neděle od 9 do 13 hodin) 9. Galerie Jana Nepomuka Neumanna v Klášteře sv. Karla Boromejského, Neumannova 142 (sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 11 do 13 hodin) 10. Hřbitovní kostel sv. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích, včetně zvonové věže (sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 10 do 13 hodin) 11. Hřbitovní kaple sv. ap. Petra a Pavla ve Starých Prachaticích 12. Kaple sv. Panny Marie Loretánské (Hüblerova kaple) - volný vstup i do lodě (sobota i neděle od 10 do 17 hodin) 13. Kaple sv. Markéty, areál Lázní sv. Markéty (sobota od 10 do 17 hodin, neděle od 10 do 13 hodin) 14. Křížová cesta ke kapli sv. Filipa Neri se čtrnácti zastaveními 15. Kaple sv. Filipa Neri (Patriarcha) - volný vstup i do ledě (sobota i neděle od 10 do 17 hodin) 16. Rozhledna na Libíně (sobota i neděle od 10 do 17 hodin) 17. Kostel sv. Anny na Libínském Sedle - volný vstup na galerii (sobota i neděle od 10 do 17 hodin)

Rozsáhlý přehled nejen kulturních akcí najdete v Tipech deníku na http://prachaticky.denik.cz/tipy/.