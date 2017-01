Venku panuje zima, Mission Vimperk ale už chystá na květen žhavou novinku

Vimperk - Nový rok sotva začal a do května je ještě dlouhá doba, ale i tak už skupina nadšenců připravuje další ročník Majálesu.

Vimperský Majáles přitáhl loni do letního divadla kolem tisícovky lidí. Letos chtějí organizátoři návštěvnost ještě zvýšit.Foto: Poskytl Mission Vimperk

A není divu, ten loňský byl co do počtu návštěvníků rekordní a snahou pořadatelů je dojít letos zase o kus dál.



Jak uvedl za spolek Mission Vimperk jeden z organizátorů Šimon Blaschko, pracují na tom již několik týdnů. A jistý je už termín i místo konání akce, která si nejen ve Vimperku u mladší generace získala stovky příznivců. „Majáles se uskuteční ve Vimperku 20. května na tradičním místě, tedy v bývalém letním kině ve Vimperku. Pro tento rok spolek Mission Vimperk připravil opravdovou hudební perlu, podařilo se totiž domluvit vystoupení všem velmi dobře známé Anety Langerové," prozradil Šimon Blaschko, který interpret se stane hlavní hvězdou hudební části Majálesu. Mimochodem Aneta Langerová do Vimperka zavítá po necelých šesti letech, vůbec poprvé se ale představí pod širým nebem.



Kromě Anety Langerové se návštěvníkům představí ještě další interpreti. „Mezi prozatím potvrzená jména patří například rapper Smack, punk-rockeři The Fialky, téměř domácí Narttu nebo bubenická show nesoucí název Marimba Live Drums. Další vystupující jsou v jednání. Chybět nebude stejně jako v minulém roce ani divadelní hra pro nejmenší a workshopy," dodal Šimon Blaschko.



Kromě opět vyšší návštěvnosti chtějí pořadatelé dosáhnout ještě na jeden cíl, rádi by, aby Majálesem ožilo celé město. Promyšlený mají i způsob, jak k tomu cíli dojít. „Ve spolupráci s Prostorem Vimperk chystáme pásmo přednášek a diskuzí se zajímavými hosty. To vše navíc situujeme do nevyužívaných budov a prostor, kolem kterých spousta z obyvatel města denně chodí, nikdy je ale neměla možnost navštívit," naznačil dále Šimon Blaschko.



I když bude potřeba ještě dořešit celou řadu věcí, z uvedených informací lze odhadnout, že s tak pestrým programem bude spolek Mission Vimperk atakovat loňský návštěvnický rekord, loni do letního kina zavítalo na Majáles přes tisíc návštěvníků. „Jak to celé dopadne, to se dozvíme 20. května," dodal.