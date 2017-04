Velikonoční svátky v Prachaticích. Pekat se bude u kostela sv. Petra a Pavla

Prachatice - Jaro se pomalu probouzí. Co se vám vybaví, když se řekne Velikonoce. Někteří toto roční období považují za nejvýznamnější církevní období. Jiní zase za dobu, kdy ožívají starobylé tradice.

Pojmu pekání vajec nerozumí nikde jinde v České republice i za jejími hranicemi, než v Prachaticích. Tradici pekání vajec se podařilo udržet do dnešních dnů.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Lidé se zabývají zdobením velikonočních kraslic, pletením pomlázek a přípravou tradičních jídel. Bez těchto symbolů bychom si Velikonoce dovedli jen těžko představit. Město Prachatice přivítá svátky jara nejenom kulturními programy, ale i ojedinělou lidovou tradicí, která se dochovala již jenom v Prachaticích.

Jedná se o tzv. pekání a sekání vajíček, tento lidový zvyk je pozůstatek starých velikonočních her, kam patří i barvení vajíček. Zde můžeme uvést, že barvení vajíček byla pouze ženská záležitost a pekání a sekání vajíček byla naopak záležitost mužská. Postupně tento zvyk zanikal a dochoval se jenom u nás v Prachaticích. Hry s vajíčky se odehrávají na místním hřbitově u kostela sv. Petra a Pavla a přilehlém parkovišti.



A co že to vlastně pekání nebo sekání vajíček je?

Tento zvyk začíná po skončení slavné mše svaté na Boží hod, kdy se sejdou přátelé, rodina, aby tímto prastarým velikonočním rituálem přivítali svátky jara. K tomuto rituálu se uzavírají sázky. Jedná se o ťukání vajíček, čí vejce se ukázalo jako silnější tedy, že při ťukání o sebe zůstalo neporušené, tak jeho vlastník byl vítěz a získal vajíčko soupeře, vajíčko se drží tak, aby mezi prsty byla jenom malá volná plocha. Těmto vajíčkům také žehná kněz, má se sníst alespoň kousek pro sílu, ale hlavně pro zdraví. Sekání vajíček se odehrává s mincí, pokud mince prorazí vajíčko, jste vítěz a vajíčko získáte. Tak hodně štěstí při pekání a sekání vajíček.



Ke svátkům jara neodmyslitelně patří také bohatý kulturní program ať už se jedná o výstavy, koncerty, přednášky nebo divadla pro naše nejmenší.

- Městská knihovna v Prachaticích se i v letošním roce představí svým pestrým programem. Do konce dubna je ke shlédnutí ve výstavním prostoru knihovny unikátní výstava Kouzlo staré Šumavy, která zve na poznávací jarní výlety po regionu. Manželé Váchovi z Vimperku poskytli cenné fotografické snímky.

- Ve středu 12. dubna v 17:30 hodin v kapli Domova Matky Vojtěchy v Prachaticích se bude moci široká veřejnost zaposlouchat do písničkového rozjímání s P.Marií pod názvem Doteky něhy.

- Velikonoční pondělí 17. dubna od 11 hodin a slavnostní mše svatá bude v kostele sv. Petra a Pavla, bude doplněna koncertním vystoupením Smíšeného pěveckého souboru Česká píseň, která vystoupí společně s Pošumavskou komorní filharmonií pod uměleckým vedením pana Karla Haymanna.

- Program Velikonočního pondělí bude pokračovat i v odpoledních hodinách. Kostel sv. Anny na Libínském Sedle přivítá vystoupení Smíšeného pěveckého souboru Česká píseň od 17 hodin.

Jiřina Dolejšková, odbor kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice