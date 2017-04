Velikonoce na jihu: ostře střežené hřbitovy, parkoviště i silnice

Jižní Čechy - Oslavy Velikonoc bývají mnohdy bouřlivé: opilí koledníci, případně i řidiči, aktivní zloději.

Zapálit svíčku na hrob před Velikonočními svátky šel i Josef Honner z NemanicFoto: Deník / Jaroslav Sýbek

Během čtyř volných dnů navštěvují lidé své zemřelé na hřbitovech, aby místa jejich odpočinku jarně vyzdobili. Toho využívají lapkové přímo na hřbitově, kde kradou kytice a ozdobné předměty, i na parkovištích v jejich okolí. Policisty a strážníky čeká náročný prodloužený víkend.



Budějovičtí policisté se od pátku 14. do pondělí 17. dubna zapojí do celostátní bezpečnostní akce Velikonoce. I na parkovištích u obchodních center budou kontrolovat požívání alkoholu před jízdou a technický stav vozidel. Mluvčí jihočeské policie Milan Bajcura ujistil: „Protože Velikonoce jsou vítanou příležitostí pro kapesní zloděje v marketech, pro jedince vykrádající auta, budeme objíždět i parkoviště u hřbitovů." Podle mluvčího městské police Davida Štýfala se strážníci ve sváteční dny zaměří více na hřbitovy a jejich okolí.



V Jindřichově Hradci se na velikonoční svátky hlídky městských strážníků podle vrchního strážníka Luboše Müllera posilovat nebudou. „Budeme ale zvyšovat dohled. Jindřichohradecká městská policie obecně kontroluje všechny hřbitovy ve spolupráci se státními policisty, a nejinak tomu bývá o Velikonocích," vysvětlil.



Policisté se na Táborsku chystají na velikonoční svátky posílit především dopravní hlídky. Jak uvedl mluvčí policistů Miroslav Doubek, nejvíc se zaměří na hlavní silniční tahy. „Vzhledem k tomu, že se jednáo svátky a také prodloužený víkend, kdy po zimě poprvé vyjede větší množství řidičů, očekáváme zvýšený provoz. Adekvátně k tomu posílíme i dopravní hlídky," potvrdil Miroslav Doubek s tím, že je možné očekávat i nárůst počtu řidičů motocyklů. Jak uvedl velitel táborské městské policie Petr Svoboda, také městští strážníci se chystají posílit hlídky. „Zaměříme se především na frekventovaná místa, například větší nákupní centra. Přes svátky navštívíme i hřbitovy. Především se ale chystáme na kontroly konzumace alkoholu mladistvými," upřesnil Petr Svoboda.



I když je prachatický hřbitov vyhlášený pekáním vajíček, ředitel prachatické městské policie Ivo Novotný posilování hlídky strážníků nezvažuje. „Už řadu let tu žádné problémy nejsou. Doby, kdy tu děti běhaly po hřbitově a skákaly přes hroby, už jsou dávno pryč. Zda je to tím, že jsou děti klidnější, nebo si je prostě ostatní návštěvníci pohlídají, říct nedokážu," poznamenal. Na místě bude dvoučlenná hlídka strážníků.



Písecká policie každoročně o Velikonocích zvyšuje dohled na silnicích. Podle velitele píseckých strážníků Jana Lišky nejsou Velikonoce mimořádnou událostí. „Nebudeme navyšovat počty hlídek, jelikož ani z minulých let nemáme signál, že by to bylo třeba," doplnil Jan Liška.



Českokrumlovští policisté se během Velikonoc ve zvýšené míře zapojí do kontrol řidičů. Strážníci neočekávají žádné problémy. Dohled zaměří spíše na parkování u krumlovského hřbitova, kde jsou úzké ulice. Vedoucí strážník Jan Šítal říká, že se mnohdy stává, že od svých domů nemohou vyjíždět ani lidé, kteří tam bydlí. „Proto apelujeme, aby lidé využívali parkovací plochu u bývalé autoškoly za hřbitovem. Odtud se na hřbitov dostanou boční brankou."

Redaktoři Deníku