Vánoční jedle zmizela z centra hned ráno

Prachatice - Na další nová světla peníze asi několik let nebudou.

Vánoční jedle zmizela i z centra Prachatic.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Celkem jednapadesát dnů zdobil Velké náměstí v Prachaticích vánoční strom. Včera ráno jeden ze symbolů Vánoc ale z centra města zmizel.

„Byl nejen krásný, ale především vydržel i poměrně silné nápory větru, zatímco na jiných místech takové štěstí neměli," konstatovala Jiřina Dolejšková, vedoucí odboru kultury, školství a cestovního ruchu MěÚ Prachatice.



Prachatičtí investovali loni do pořízení nové vánoční výzdoby pro několik ulic a centrum města bezmála půl milionu korun. Podle Jiřiny Dolejškové to ale byla na několik dalších let poslední tak velká částka. „Ročně máme na vánoční výzdobu zhruba čtyřicet tisíc korun, které ale slouží především na její obnovu a opravy," dodala.

Výzdoba, která v uplynulých dvou měsících navozovala vánoční atmosféru, postupně mizí z ulic města. Jako první bylo na řadě právě centrum města. Odstrojení světelných prvků bude podle Rostislava Eichnera, jednatele Technických služeb Prachatice, pokračovat v dalších dnech. A mělo by být rychlejší, než instalace vánoční výzdoby. „Loni to trvalo déle, než jsou Prachatičtí zvyklí, ale bylo to tím, že město pořídilo nové prvky, pro které bylo třeba postupně připravit připojení na sloupy veřejného osvětlení a jejich uchycení. V průměru jeden prvek trval zhruba tři až čtyři hodiny," vysvětlil. Letos by tak instalace vánočního osvětlení už měla být rychlejší.



Do příštího adventu skončí vánoční výzdoba uložená ve skladu technických služeb s výjimkou osvětlení stromu v Parkánu. To by mělo zůstat tam, kde je, jen se odpojí od přívodu elektřiny.