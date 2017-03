Václav Havel Svatopetrskou cestu nevyzdobí

Prachatice - To, co se líbilo radním Prachatic, nakonec památkáři shodili ze stolu.

Na sakrálních památkách na Svatopetrské cestě mezi domem s pečovatelskou službou a hřbitovem by se měl objevit i obraz sv. LinhartaFoto: Z archivu Deníku

Pět let uplynulo od chvíle, kdy tehdejší prachatičtí radní rozhodli, že výklenkové kapličky a boží muka na Svatopetrské cestě vyzdobí obrazy Elišky Čadkové. Jeden z nich například sv. Václava zobrazoval jako zesnulého prezidenta Havla i s popisemo pravdě a lásce. Jenže své rozhodnutí museli radní změnit, když Národní památkový ústav jasně řekl, že zvolený návrh je nepřípustný. Rada nakonec zvolila kandidáta, kterého doporučila i porota soutěže, a to kresby Tomáše Skořepy.



Ze sedmičlenné rady v únoru 2012 zvedli ruce pro netradiční pojetí kreseb čtyři radní, a to Kamil Štěpán, Andrea Tajanovská, Alexandr Zikmund a Růžena Štemberková. Robert Zeman nebyl na tento bod přítomný. Obě zmíněné dámy si za svým rozhodnutím stojí i dnes, kdy již v radě nesedí. „Pokud bych i dnes dostala stejné návrhy, opět bych vybrala ty od Elišky Čadkové. Mám ráda, kdy se spojují moderní a historické prvky," říká s odstupem let Růžena Štemberková. „Návrhy byly z mého pohledu vkusné. Těžko říct, zda bych i dnes volila stejně, nejsme ve stejné situaci. Tehdy byly tak diskutované návrhy nejzajímavější," myslí si Andrea Tajanovská. Alexandr Zikmund a Kamil Štěpán dle svých slov nevidí důvod, proč by po pěti letech měli své rozhodnutí znovu komentovat.

Hlasování se zdržel starosta města Martin Malý a Hana Mrázová. I on si za svým rozhodnutím stále stojí. „Na tomto příkladu je zřejmé, jak takovéto naprosto nešťastné rozhodnutí několika jedinců dokáže na dlouhou dobu poškodit dobré jméno města, které se celá dlouhá léta snažíme budovat," uvedl Martin Malý. Naráží tak na fakt, že po pěti letech se Prachatičtí začali opět tímto tématem bavit. „A to navzdory názoru starosty, nebo odborné poroty, která k těmto návrhům dala doporučení takové malby do kapličky neumisťovat," doplnil. Za svým rozhodnutím, tedy nezvednout ruku, si stojí i Hana Mrázová.