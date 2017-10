V ulici přibudou nové chodníky

Vlachovo Březí - Na šest milionů korun vyjdou práce v Nerudově ulici ve Vlachově Březí.

V Nerudově ulici ve Vlachově Březí přibudou nové chodníky.Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Podle Lubomíra Dragouna, starosty Vlachova Březí, tu mimo jiné budují kanalizaci, opěrné zdi, ukládají kabely do země. „Uděláme i veřejné osvětlení a hlavně nové chodníky,“ upřesnil starosta. Podle jeho slov by měly práce skončit do konce letošního roku. Akci platí město z rozpočtu, pomohla mu i dotace.