V šachtě ve Vodňanské tvrdne beton, řidiči prý musejí ještě vydržet

Prachatice - Také vás štve, že ve Vodňanské ulici téměř v křižovatce musíte objíždět zátaras kolem vykopaného kanálu a už pár dní tam není vidět ani živáčka?

Výkop v ulici Vodňanská v Prachaticích omezuje řidiče těsně před křižovatkou.Foto: Deník / Miroslav Fuchs

Nejste sami. Řidiči trpělivě vyčkávají v koloně při výjezdu na hlavní silnici do Vodňanské ulice, chodci kroutí hlavami nad láteřením šoférů. Nic nezabírá, vztek umocňuje papírová cedule, že prostor monitorují městští strážníci.

Zeptali jsme se proto, proč je výkop přikrytý plachtou a další práce nepokračují.

Podle informací Zdeňka Rubeše z odboru komunálních služeb a dopravy MěÚ Prachatice, jde o opravu šachty dešťové kanalizace. „Na opravu použili pracovníci technických služeb beton, musejí počkat na jeho vytvrdnutí, jinak by se rozlomil. Může to trvat až osmadvacet dnů,“ řekl.

Zátaras prý zmizí, jakmile to bude možné. Ale ne úplně. Opravovat se bude ještě další šachta o několik desítek metrů vedle na vjezdu do ulice Žižkova. „Udělat se to musí a počasí nám zatím přeje,“ zhodnotil Zdeněk Rubeš. Upřesnil, že oprava jedné šachty vyjde na deset tisíc korun a financuje ji odbor komunálních služeb a dopravy.