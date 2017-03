V průměru je jim 80 let a přesto stále trénují paměť

Prachatice - Obyvatelé Domova seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích se nejen setkali s certifikovaným trenérem paměti Zdeňkem Krejsou, ale také si paměť opět potrénovali.

Paměť se trénovala v rámci Cvičení šitého na míru, které patří k pátečním pravidelným aktivitám seniorů.



„Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging vyhlašuje každoročně v březnu NÁRODNÍ TÝDEN TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI. Veřejnost se na různých místech setkává a trénuje svoji paměť, získává návody jak ji udržovat, baví se (knihovna, úřad, domov seniorů …) a dozvídá se o výsledcích výzkumu mozku srozumitelnou formou.



Jedno takové veselé setkání Kurz paměti s certifikovaným lektorem Zdeňkem Krejsou proběhl 17. 3. 2017 v Domově seniorů Mistra Křišťana v Prachaticích s dvacítkou účastníků.



Zdeněk Krejsa měl připraveny testy (doplňování názvů filmů, při kterých došlo i na další vzpomínky, kdo ve filmu hrál, kde ho viděli senioři naposledy, nebo skládání vět – přísloví ze slov, a následně pak uvádění dalších, povídání co vlastně znamenají, či řešení přesmyček – hledání názvů měst a opět s uvedením toho nejzajímavějšího z daného města). Testy všechny přítomné bavili, dozvěděli se také co je nejlepší pro paměť, jak ji volně trénovat. Mnozí to dělají, aniž by věděli, že jsou to vhodné techniky – např. křížovky, přesmyčky, při sledování TV soutěžení ve kvízech, čten. Určitě v domově seniorů nejde o ojedinělou akci. Již v dubnu bude paměť opět v kurzu při závodu dvojic.



Hanka Rabenhauptová