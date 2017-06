V Němčicích je klid, na šest tisícovek aut změnilo kurz směr Podeřiště

Němčice - Ještě před týdnem přes Němčice v běžném pracovním dnu projelo bezmála šest tisíc aut.

Do 17. prosince se opravuje silnice z Němčic do Češnovic. Objízdné trasy vedou buď přes Podeřiště, nebo přes Břehov a Čejkovice.Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Říká to nejnovějšího sčítání dopravy z roku 2016. Ředitelství silnic a dálnic jeho výsledky zveřejnilo 1. června.

V běžném pracovním dnu projede obcí, kterou hlavní tah silnice z Prachatic do Českých Budějovic dělí na dvě poloviny, přesně 5 959 aut. O víkendech se počet snižuje na necelé čtyři tisíce vozidel. I tak je to na obec o 194 obyvatelích až příliš.

Od pondělka 5. června se počet aut razantně snížil. Auto tam člověk sotva zahlédne. Hned za cedulí Němčice je zátaras. Jihočeský kraj se pustil do kompletní rekonstrukce silnice až do Češnovic. Jde o necelých sedm kilometrů. Stát bude 81,9 milionů. Oprava skončí 17. prosince. A právě těch zhruba šest tisíc aut musí na objízdné trasy. Většina volí tu přes Podeřiště. Tudy podle sčítání dopravy jezdilo ve všední den „pouhých“ 1040 (715 ve volných dnech) vozidel. Na hlavní tah silnice od Písku u Nové hospody se připojí do kolony k 11 346 dodávkám, kamionům a osobním autům do jihočeské metropole.

Počty aut, které projedou Němčicemi:

Pracovní dny (po – pá): Volné dny (mimo svátky): Těžká vozidla celkem 1 361

Osobní aut. a dodávky 4 582

Motocykly 13

Součet vozidel 5 959 Těžká vozidla celkem 412

Osobní aut. a dodávky 3 322

Motocykly 16

Součet vozidel 3 750

Čísla udávají počet vozidel za den. Zdroj: scitani2016.rsd.cz