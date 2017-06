V kotelně explodoval olejový kabel vysokého napětí

Koloděje nad Lužnicí /ROZHOVOR/- Bylo mu teprve 28 let, když dostal práci snů, na které si ale také mohl vylámat zuby. Co přilákalo mladíka z Prahy, aby vzal práci ve vesnici se dvěma stovkami obyvatel a jedním zámkem v dezolátním stavu? A co tohoto muže drží v Kolodějích nad Lužnicí už devět let? Nejen na to jsme se ptali správce zámku Mitrowicz Michala Bedřicha.