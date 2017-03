V Husinci vyroste obrovské městečko z lega

Husinec - Od čtvrteční (16. března) 16 hodiny až do sobotních (18. března) 18.30 hodin budou děti v budově Církve bratrské v Husinci stavět lego městečko z kostiček.

Legoprojekt v Husinci se každoročně setkává s obrovským zájmem dětí a jejich rodičů. Děti v Husinci mohou vystavět městečko o velikosti osm krát tři a půl metru a zapojit se mohou ty ve věku od 6 do 12 let v případě, že jsou předem přihlášeni. Zájem je totiž tak obrovský, že bez přihlášky to nejde.



V neděli v 10 hodin dopoledne bude postavené městečko z lega slavnostně odhaleno veřejnosti, a ti kdo přijdou si mohou s legem hrát.

