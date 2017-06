V drslavické tvrzi tančí čerti i režisér

Drslavice - Světla, zvuk, kamera, klapka, na ostro…

Pokyny, které se nesou už druhý den drslavickou tvrzí. Režisér Zdeněk Troška tam právě natáčí novou pohádku Čertoviny. Místní ani turisté nepostřehnou, že se tam něco děje. To, že obec až do neděle obsadil filmový štáb, by málokoho napadlo. Trochu napoví jen auto s nápisem Čertoviny.

Uvnitř tvrze byl včera kolem poledního ten správný mumraj, točí se scény od muziky. „Pojďme si říct, jak tančit,“ vyzývá Sara Sandeva v roli Haničky a režisér Troška ji bez váhání chytá za ruku a pouští se do tance. V té chvíli se na place objevují členové Blaťáckého souboru z Ševětína. „My jsme připravení,“ hlásí sborově, začnou tančit a už se točí další záběr.