Ultramaratonec Kujan znovu běží pro vozíčkáře: 350 km odkázán jen sám

Kvilda - René Kujan poběží 350 km bez jídla a pití, aby získal podporu pro vozíčkáře.

RENÉ KUJAN běží pro vozíčkáře.Foto: archiv

Lidé se mohou připojit se svou vlastní výzvou a pomoci vozíčkářům poprat se s tou jejich – vrátit se po úraze samostatně do života. Startuje kampaň To dáááš.

V České republice ochrne po úraze nebo jiném poranění míchy každý rok 170 lidí, a musí se trvale pohybovat na vozíku. Ultramaratonec René Kujan usiluje o zdolání dalšího běžeckého rekordu, kterým podpoří projekt Startovací a podporované bydlení pro vozíčkáře s poraněním míchy, kteří jsou krátce po úraze. Projekt České asociace paraplegiků pomáhá vozíčkářům v zásadním životním okamžiku postavit se osudu a zvládnout život s hendikepem. Smyslem kampaně To dáááš je zajistit roční provoz bytů a souvisejících služeb částkou 600 000 Kč. Cílem je vybrat 300 000 Kč. Generální partner, skupina ČSOB, každou vybranou korunu až do výše 300 tisíc zdvojnásobí.

To Dáááš

Od 11. 8. do 24. 9. si každý může vybrat libovolnou osobní výzvu, kterou se pokusí splnit, a úspěch oslaví, nebo neúspěch zahojí tím, že přispěje na projekt Startovací a podporované bydlení. Vítané je sdílení výzvy s přáteli, kteří pomohou držením palců nebo se připojí vlastní výzvou. Podpora je samozřejmě možná i bez plnění výzvy. Dárci mohou přispívat online (převodem na účet nebo kartou) na www.darujspravne.cz/to-daaas, kde najdou také podrobnosti sbírkové kampaně.

René Kujan

Ultramaratonec René Kujan sám prodělal úraz s poraněním páteře, naštěstí bez trvalých následků. Od doby, kdy se po úraze vrátil k běhu, spojuje své sportovní výkony s podporou vozíčkářů. Má za sebou řadu unikátních výzev a je držitelem několika rekordů.



Projekt vyvrcholí výzvou Reného Kujana, který se od 9. do 16. září vydá na svou běžeckou pouť. „Poběžím trasu dlouhou 350 km od pramene Vltavy k prameni Labe. Osmidenní cestu zdolám jen s vybavením, které poberu s sebou. Jíst a pít mohu jen to, co si po cestě najdu nebo ulovím,“ vysvětluje Kujan. Pokud běh dokončí, bude zapsán do České knihy rekordů. „Na šumavské Kvildě chystáme u příležitosti Reného startu 9. 9. od 11 hodin program pro rodiny. Děti i dospělí se také mohou k Renému připojit a absolvovat s ním dvoukilometrový běh na Jezerní slať nebo trasu dlouhou 4 km na Horskou Kvildu, kde budou pro běžce připraveny odměny,“ zve na setkání Jitka Švejcarová z ČSOB.