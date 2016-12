Události uplynulého týdne v Prachatickém deníku

Prachaticko - Pravidelně každou sobotu přinášíme souhrn nejdůležitějších událostí a zajímavostí uveřejněných v Prachatickém deníku pěkně den po dni.

PONDĚLÍ

Sjezdovka Pucalka v Lyžařském areálu Zadov již o víkendu patřila lyžařům a snowboardistům. Vyznavačům těchto sportů přálo i počasí, a tak se jich zde vystřídala tisícovka. Oproti loňskému roku se s lyžováním na Zadově začalo navíc o měsíc dříve.

Deník: V životě často bývá nejhezčí těšení a toho si lyžaři užili za poslední měsíce víc než dost. Ukázalo se ale, že výsledek za to těšení stál a tak si lyžaři první jízdy na Zadově opravdu užili.

ÚTERÝ

Pět milionů korun na projektovou dokumentaci opravy prachatického plaveckého bazénu má vyhrazených město Prachatice v rozpočtu na příští rok. Kdy přesně se do oprav pustí, ale zatím není jisté. Jako první by měla přijít na řadu technologie včetně veškerých rozvodů. A i když si to vedení města hodně přeje, podklady pro rekonstrukci nebude mít dříve než ve druhém čtvrtletí příštího roku. A i to jen částečné. Reálně se tak jeví rekonstrukce plaveckého bazénu až v roce 2018.

Deník: Všechno jednou doslouží a nutno říct, že jen díky péči personálu a jeho šikovným rukám si ostatní mohou užívat plavání v prachatickém bazénu už desítky let. Na nekonečné flikování se ale spoléhat opravdu nedá. Takže čím dřív se začne, tím lépe.

STŘEDA

Od otevření první okružní křižovatky na Prachaticku uplynulo jedenáct let. I s letošními dvěma posledními jich tak zvýšilo bezpečnost silničního provozu celkem šest, čtyři jsou přímo v Prachaticích. Rozdílná ale není jen jejich velikost, ale hlavně podoba a tvar středové části. Ta si u většiny řidičů vysloužila pojmenování bábovka. A i když u každé křižovatky vykynula jinak, základní podmínkou je, aby znemožňovala průhled přes křižovatku. Takže platí, že co křižovatka, to jiný vzhled.

Deník: Jak není všechno podle šablony, je to špatně, jakmile se popustí uzda fantazii, zase se ozývá kritika. Alespoň že kruháče plní to zásadní, a tím je bezpečnost.

ČTVRTEK

Až do jarních měsíců se v těchto dnech přerušují práce související s dostavbou okružní křižovatky ve Vimperku. Netýkají se ale samotné křižovatky. Ta už několik týdnů slouží řidičům k plné spokojenosti. Přerušení prací se týká výlučně Nádražní ulice, kde se dokončují práce v režii města. Fakticky to znamená, že do termínu realizace nebudou započteny měsíce prosinec až březen a se stavbou se bude pokračovat až v dubnu.

Deník: Když se se stavbou křižovatky ve Vimperku v dubnu začínalo s tím, že hotovo má být na začátku ledna, zdálo se to jako nesmysl. A vida, opak je pravdou a co víc, bude to ještě o čtyři měsíce později. Až se bude stavět na Fišerce, snad se z toho někdo poučí.

PÁTEK

Cena vodného a stočného se v Prachaticích od příštího roku zvýší s největší pravděpodobností o 2,40 Kč za kubík. „Důvodem je zvýšení ceny společností ČEVAK a.s., která vodohospodářský majetek města spravuje" vysvětlil Martin Malý, starosta Prachatic. Rostoucí ceně se ale podle jeho slov dá čelit větším zapojením dostatečných místních zdrojů na úkor vody, kterou Prachatičtí kupují od Jihočeského vodárenského svazu. Pomoci by v tom měl hlavně zdroj v lokalitě Fefry.

Deník: Vypadá to, jako kdyby hlava pomazaná objevila Ameriku. O tom, že Prachatičtí mají vlastní vody dost na to, aby se její cena nemusela zvyšovat, se přece ví už dávno. Že by rok před volbami docházely nápady?

SOBOTA

Nové hřiště vyroste v příštím roce ve Starých Prachaticích. Sloužit bude více než třicítce dětí.

Deník: Město splácí pomyslný dluh, který tu prý má. Neříkejme hop, přeskočeno ještě není, ale na pochvalu to stačí.