"Učte se, blbejch je už víc než dost," radí Zdeněk Troška vimperským studentům

Vimperk - Mezi šestnácti projekty žáků Gymnázia a SOŠe Vimperk bylo i Křeslo pro hosta, které připravili pro známé osobnosti Jaroslav Stránský a Petra Hrubá.

Zdeněk Troška natáčel v Netolicích. Foto: Deník/Radek Štěpánek

Do našeho projektu jsme si vybrali bývalou studentku a úspěšnou cyklistku Terezu Němcovou (Huříkovou). S Terezou jsme natočili krátké video, ve kterém jsme jí položili několik otázek.



Jak vzpomínáte na vimperské gymnázium?

Na gymnáziu jsem strávila deset let a to je velká část mého života. Vzpomínek mám proto mnoho, hlavně přístup učitelů ke sportovcům je ojedinělý.



Jaké je Vaše životní motto?

Já neumím ta krátká hesla. Řeknu to, jak to cítím já. Vždycky, když se ráno vzbudím, tak vím, že ten den může být krásný, i když zrovna prší. Na každé situaci se dá najít nějaké pozitivum a každá negativní zkušenost vám přinese něco dobrého do života. Je dobré brát to, jak to je.



Jaké „poselství“ byste vzkázala dnešní mladé generaci?

Chtěla bych vzkázat všem, co sedí ve školní lavici, abyste si vážili toho, co vám učitelé předávají i co se týká sportovního života. Nebojte se zavřít notebooky a počítače a jít ven do přírody, protože tam je duši i tělu nejlépe.



Jako druhého a hlavního hosta jsme si vybrali známého českého režiséra pana Zdeňka Trošku. Požádali jsme ho, jestli by za námi přijel na besedu a on naše pozvání přijal. Na jeho návštěvu a povídání jsme se všichni velice těšili. Připravili jsme mu malé pohoštění, dárek a mnoho otázek. Povídání s panem Troškou bylo velice zajímavé a zábavné. Nám mladým dal i pár rad do života.

Odpovídal i na naše otázky.

Jaký máte vztah k Vimperku a Jihočeskému kraji?

Ten nejlepší. Moje babička pracovala léta v Šumavanu, kolikrát mě provedla závodem, a já obdivoval hory barevných látek, ze kterých se šily košile. Do vimperských tiskáren jsem jezdil třikrát za prázdniny na exkurze z pionýrského tábora na Kubově Huti a vždy jsem si odnášel náruč papírových odstřižků, které se odvážely do sběru. Z toho jsem měl největší radost, protože jsem od dětství rád maloval.



Jaké je Vaše životní motto?

Žij dneska, protože včerejšek už není a zítřek ani být nemusí.



Jaké „poselství“ byste vzkázala dnešní mladé generaci?

Učte se, blbejch je už víc než dost.



Jaroslav Stránský (1. A), Petra Hrubá (5. G)

studenti G a SOŠe Vimperk