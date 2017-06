Učni se vytáhli, hosté měli boule za ušima

Vimperk - Tři různá čtyřchodová menu předloží hostům ještě dnes učni oboru kuchař číšník z vimperské Střední školy a Základní školy.

Že se jedná o výtečná jídla potvrzuje i fakt, že je překládají při svých závěrečných zkouškách. Podle Antonína Olaha, vedoucího učitele odborného výcviku, se jedná o to nejlepší, co se žáci naučili. „Polévka je společná, předkrm je jejich volba, hlavní jídlo je dané státní závěrečnou zkouškou, to si děti losovali. Dezert je tak trochu podpásovka z mé strany,“ vysvětlil. Meníčka budoucí kuchaře rozhodně nezaskočila. A pozvaní hosté byli nadšení. Všichni by rozdávali jedničky. „Je to výborné,“ chválila Jiřina Dolejšková z Prachatic a nebyla jediná.

Kuchařině by se v budoucnu ráda věnovala Lucie Vyšatová. Ta včera skládala praktickou zkoušku v oboru kuchař číšník při Střední škole a Základní škole ve Vimperku v kuchyni. „Raději, než jako servírka, bych chtěla pracovat jako kuchařka v restauraci,“ potvrdila. Mimo jiné včera hostům předložila i mysliveckou hovězí pečeni s karlovarským knedlíkem, která trochu netradičně obsahovala i kapary. „Je to upravený recept, který ale vychází z norem. Kapary mu dodá lepší chuť,“ vysvětlila.

Její menu hostům servírovala na stoly učňovské restaurace sv. Rafael Daniela Pláničková. Ta by zase ráda pracovala jako servírka. Dnes se karty obrátí, Daniela Pláničková bude vařit a Lucie Vyšatová bude servírovat hostům.

Podle vedoucího učitele odborného výcviku Antonína Olaha šlo k závěrečným zkouškám šest dívek. „Vždy tři vaří a tři servírují a další den se vymění,“ vysvětlil princip praktické zkoušky. Písemnou zkoušku už mají děvčata za sebou, skládala ji v úterý. Při té si vylosovaly jedno hlavní jídlo, které musely nejen popsat, ale vytvořit k němu i kalkulaci a následně uvařit.