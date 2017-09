Ubytovnu má nový majitel, postaví byty

Vimperk - Bývalá ubytovna U Sloupů by měla v budoucnu opět sloužit k bydlení.

Jedna z největších opuštěných budov v bývalých kasárnách U Sloupů ve Vimperku.Foto: Deník/Miroslav Fuchs

Alespoň podle záměru firmy, která ji od města koupila za 2,7 milionu korun. A to za poměrně tvrdých podmínek, které si město nastavilo. „Vůbec poprvé jsme do smlouvy například nastavili, že město bude moci kontrolovat, kdo se do nových bytů bude stěhovat,“ potvrdil Pavel Dvořák, starosta města s tím, že vzniknout by tu měly desítky bytů.

Původně chtěl nový majitel ubytovnu koupit za dva miliony korun, Vimperští se rozhodli, že vzhledem k tomu, že o budovu a pozemky u ní není dlouhodobě zájem, nebudou trvat na znaleckém posudku, který hovořil o více než třech milionech korun a cenu snížili.