U některých dětí se ukáže nutnost odkladu až při zápisu

Volary - Posunutí termínu konání zápisů budoucích prvňáčků vítá ředitel Základní školy Volary Petr Horálek.

Upozorňuje ale, že ne všichni rodiče mohou změnu v zákoně akceptovat. „Pokud všichni rodiče, kteří uvažují pro své dítě o možném odkladu, přijdou k zápisu s potřebnými doklady, problém nebude. My jsme se všemi rodiči, jejichž děti by měly letos v dubnu přijít k zápisu, měli již v prosinci informativní schůzku. Apelovali jsme na ně, aby případně donesli k zápisu vše, co bude potřeba. Takže rodiče o změně vědí, bude záležet na nich," uvedl ředitel školy.



I když mají rodiče dost času absolvovat s dítětem potřebná vyšetření, neznamená to podle slov Petra Horálka, že ho využijí všichni. „Navíc se může ukázat až při samotném zápisu, že dítě skutečně není k tomu, aby mohlo v září nastoupit do první třídy. Máme sice psycholožku, která chodí do mateřské školy, takže určitý přehled máme, ale pokud k zápisu přijde dítě odjinud, které neznáme, problém může nastat, protože nově je lhůta pro žádost o odklad do konce dubna, byť s určitými výjimkami počítat musíme. A je i otázkou, zda budou všechna vyšetření stíhat v pedagogicko-psychologické poradně," doplnil Petr Horálek.



Na první zkušenosti si tedy budou muset ředitelé škol a rodiče teprve počkat. „Do budoucna si to určitě sedne, ale tenhle první rok problémy být mohou. V nejhorším případě budeme řešit dodatečné odklady, i na to školský zákon pamatuje, konec konců může být dítě v době zápisů v nemocnici a podobně," říká Petr Horálek.

Aktuálně se podle počtu dětí jeví, že by v září mohli v Základní škole ve Volarech otevřít dvě první třídy zhruba o pětadvaceti dětech v každé třídě.