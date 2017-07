U domu Jiří Majer vytvořil park jako na zámku

Husinec - Domek se zahradou na kraji Husince podělili Jiří Majer a jeho manželka Šárka po prarodičích už před léty.

Tehdy byla zahrádka plná ovocných stromů a připomínala spíš „džungli“. Jiří Majer se proto pustil do kácení a prořezávání. „Stromy jsem vykácel, ručně velkou část zahrady zrýpal a založil kompletně znovu,“ vzpomíná na své zahradnické začátky. Samozřejmostí je vlastní kompost, který si také sám vybudoval, aby bylo dostatek kvalitní zeminy.

Jeho pýchou jsou kany i kaly mnoha barev, palmy několika druhů, nechybí ani lilie a exotická strelicie královská s luxusním žlutomodrým květem. Na první čekal Jiří Majer sedm let. „Všechny jsem si vypěstoval od semínek,“ vypráví. Nejstarší v zahradě je magnolie, která mu rok, co rok zjara přináší radost v podobě úžasných květů a také stín nad lavičkou, z níž může pozorovat tu svoji nádheru. Celkový ráz umocňují oblázkové chodníčky i obrubníky. „Ještě to není hotové, chtěl bych chodníky zpevnit,“ plánuje a Šárka se smíchem dodává, že: „Jemu roste úplně všechno, když známí přinesou něco v hrozném stavu, on to za pár týdnů vrátí do života,“ popisuje.

Nejen květy pro potěchu oka má Jiří Majer v zahradě. V záhonech se plazí melouny, které mívají i deset kilo, či dýně. Za domem roste také kiwi a fíky. „A jsou fakt výborné,“ ujišťuje.