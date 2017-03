Třídit lidé chtějí, jen s hliníkem není kam

Prachatice - Kontejner na kovy zatím chybí, není je kam dávat.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Miroslav Fuchs

Nádoba, do které by mohli Prachatičtí třídit hliník, obyvatelům chybí. Vyplývá to z on-line ankety Prachatického deníku. Padesát sedm procent respondentů by podle jejího výsledku uvítalo ve městě nádobu, do které by mohli tento kov třídit.



Devětatřicet procent respondentů uvedlo, že poctivě třídí všechno, co je možné. „Kéž by třídění pochopili všichni, byla by to paráda. My starší třídíme a mladí v sousedství to jaksi neumí, i když to brali ve škole," vadí chování některých obyvatel Janě Stráské z Prachatic. Svůj názor vyjádřila v diskusi. Čtyři procenta pak v anketě uvedla, že netřídí vůbec, poplatky jim to stejně nezlevní.



I když přímo nádoba na třídění hliníku se v Prachaticích nechystá, v budoucnu budou mít Prachatičtí, kam jej dát. „O nádobách přímo na hliník jsme přemýšleli, ale nemáme odběratele, který by si jej bral. Plánujeme ale kontejnery na kovy, kam jej bude možné umístit," uvedla Marie Peřinková, vedoucí odboru životního prostředí prachatického městského úřadu.



Pochvalu si ale Prachatičtí zaslouží například za třídění bioodpadu. Obyvatele města za přístup ke třídění odpadu z domácností chválí i Marie Peřinková. „Zlepšila se i míra znečištění vytříděného odpadu, je tedy méně případů, kdy například v kontejneru na plast byl papír a podobně," vysvětlila.

Třídíte doma hliník?