Třeťáci z Vodňanky vyrazili na výlet, prošli Českým Krumlovem

Prachatice - V pondělí 19. června jsme se vypravili na náš školní výlet.

Měli jsme už za sebou dobrodružnou výpravu do Mordoru (pojmenovali jsme si tak naši cestu Boubínským pralesem plným podivuhodných a tajemných míst s chůdovými stromy a tajemným jezírkem) a tentokrát jsme se vydali za poznáním města Českého Krumlova. V Českém Krumlově jsme začali naše putování v zámecké zahradě. Prošli jsme si ji, obdivovali jsme krumlovskou točnu, kulisy pro divadelní představení, zámeček Belárii, barokní fontánu a celý areál zámku. Pak jsme sešli k Vltavě, procházeli jsme se krumlovskými uličkami a hledali místa, která se objevila v pohádce Anděl Páně 2.

To nejhezčí nás ale teprve čekalo: grafitový důl, speciální obleky s přílbami a baterkami, jízda vláčkem do podzemí a jeho další pěší prohlídka. Někteří se trochu báli. Našli jsme poklady ukryté permoníky a dokonce i jednoho permoníka. Překvapilo nás, že důl vznikl až v roce 1975, mysleli jsme si, že je mnohem starší. V podzemí jsme se příjemně ochladili a už jsme vyráželi k našemu poslednímu cíli.

Tou poslední zastávkou byl přívoz v Horní Plané. Svezli jsme se oběma směry, a protože nám zbyla ještě chvilka času, zůstali jsme na písečné pláži. Tam jsme se osvěžili příjemným brouzdáním v Lipně (někteří to zvládli i s nedobrovolným vykoupáním), postavili jsme několik hradů a zámků z písku, viděli plavající užovku a vydali jsme se na cestu domů. Výlet se nám vydařil a s novými zážitky a poznatky jsme se šťastně vrátili domů.

Žáci třetích tříd ZŠ ve Vodňanské ulici